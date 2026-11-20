Seramik beyinler izleyiciyle buluştu

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Kibar tarafından hazırlanan sergi, 47 seramik eser ve 14 tablodan oluşuyor. Duygusal farklılıkları ve zihinsel süreçleri görselleştirmeyi amaçlayan 'Duyusal farklılıkların ifade aracı olarak seramik beyinler' adlı çalışma, Kastamonu Kent Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu ve 25 Kasım'a dek ziyaret edilebilecek.

Serginin teması ve yaklaşımı:

Sergide yer alan işler, filozofların ve sanatçıların beyinlerine dair yorumları seramik formlar aracılığıyla somutlaştırıyor. Kastamonu Kent Müzesi Müdürü Arkeolog Dr. Murat Karasalihoğlu serginin sadece estetik bir sunum olmadığını, aynı zamanda felsefe, insan zihni ve duygusal çeşitlilikler üzerine bir tartışma zemini oluşturduğunu ifade etti. Karasalihoğlu serginin önemini, zihinsel süreçlerin dokunulabilir bir malzeme olan seramikle görünür kılınmasına bağladı ve izleyicilere bu somutlaştırılmış hikayelere ortak olma çağrısında bulundu.

Açılış ve değerlendirmeler:

Serginin açılışına Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, müze yetkilileri, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kubalı açılış konuşmasında müzelerin yalnızca tarihsel objeleri sergileyen mekanlar olmadığını, aynı zamanda toplumu geleceğe taşıyan, güncel mesajlar veren ve yeni tartışmalar açan kurumlar olduğunu vurguladı. Bulundukları binanın, ünlü mimar Vedat Tek tarafından yapılmış bir eser olduğunu hatırlatarak serginin mekânla kurduğu ilişkinin de önemine değindi.

Doç. Dr. Sibel Kibar eserler hakkında, seramiğe bir arkadaşının vesilesiyle başladığını ve seramik çalışmalarının yüksek lisans tezine ait üretimler olduğunu belirtti. Kibar zihnin somut bir organ olan beyin ile düşünce, duygu ve korku gibi soyut deneyimler arasındaki ilişkiye dair soruların serginin çıkış noktası olduğunu aktardı. Biyolojik benzerlikler taşıyan beyinlerin kişisel farklılıklarımızı nasıl ürettiğine dair merak, eserlerin arka planındaki temel fikir olarak açıklanıyor.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar sergideki seramik eserleri ve tabloları gezdi, eserlerin biçimsel ve kavramsal yönleri üzerine gözlemler paylaşıldı. Sergi, felsefe ile sanat arasındaki kesişimi sorgulayan izleyicilere farklı algılama ve yorumlama olanakları sunuyor.

KASTAMONU KENT MÜZESİ'NDE, İNSAN ZİHNİ, BEYİN, DÜŞÜNCE VE DUYGUSAL FARKLILIKLARI KONU ALAN "DUYUSAL FARKLILIKLARIN İFADE ARACI OLARAK SERAMİK BEYİNLER" SERGİSİ AÇILDI