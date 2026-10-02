Bartın Üniversitesi'nden kriyojenik testlere uygun kontrollü soğutma sistemi patenti

Bartın Üniversitesi'nden yeni patent haberi:

Bartın Üniversitesi (BARÜ), mühendislik malzemelerinin çok düşük sıcaklıklardaki davranışlarını incelemeye olanak veren yenilikçi bir soğutma sistemine TÜRKPATENT tarafından patent verildiğini duyurdu. Makine Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Yılmaz Küçük ve Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök tarafından geliştirilen sistem, tribolojik deneyler için tasarlanmış özel bir tribotest haznesinin sıcaklığını güvenli ve kontrollü biçimde düşürmeye olanak sağlıyor.

sistemin teknik kapasitesi ve kapsamı:

Geliştirilen düzenek, ortam sıcaklığını kontrollü şekilde -150 °C'ye kadar düşürebiliyor. Bu aralık, sıfırın altındaki klasik test koşullarından kriyojenik sıcaklıklara kadar geniş bir çalışma alanı sunuyor. Sistem, her türlü mühendislik malzemesinin düşük ve kriyojenik sıcaklık şartlarındaki sürtünme ve aşınma davranışlarının analiz edilmesine, malzeme performanslarının değerlendirilmesine ve bu koşullara yönelik bilimsel araştırmaların yürütülmesine altyapı sağlıyor.

araştırma ve akademi için taşıdığı önem:

Kontrollü soğutma sistemi, tribolojik deneylerde çevresel koşulların hassas biçimde yönetilmesine imkan vererek deney tekrarlanabilirliğini ve veri güvenilirliğini artırıyor. BARÜ açıklamasında, buluşun Türkiye'de tribolojik çalışmalarda bir ilk olduğuna dikkat çekildi; bu özellik, yerli araştırma altyapısının güçlenmesine katkı sağlayacak. Akademik çalışmalar kadar uygulamalı malzeme testleri ve teknoloji geliştirme projeleri için de önemli bir kaynak oluşturması hedefleniyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya patentlenen çalışma için Doç. Dr. Yılmaz Küçük ve Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök'ü tebrik etti. Rektörlük, üretilen bilginin teknolojiye ve katma değere dönüşmesine verdiği önemi vurguladı ve benzer yenilikçi projelere desteğin süreceğini belirtti.

Patentli soğutma sisteminin yaygınlaşması, düşük sıcaklık malzeme testlerindeki bağımsızlığı artırarak laboratuvarların ve araştırma ekiplerinin ulusal düzeyde rekabet gücünü yükseltebilir. Kontrol edilebilir kriyojenik deney koşulları, özellikle uzay, savunma, enerji ve ileri malzeme uygulamalarında kritik malzeme davranışlarının daha iyi anlaşılmasını mümkün kılacak.

BARÜ’NÜN MÜHENDİSLİK MALZEME TESTLERİNE YÖNELİK SOĞUTMA SİSTEMİ PATENTLENDİ