Bartın'da 6 saatte peş peşe yangınlar: saman balyaları ve ahşap ev kül oldu

yangının seyri:

Bartın'ın Ulus ilçesinde gece ve sabah saatleri arasında iki ayrı yangın çıktı. İlk yangın, Ulus'a bağlı Çerde köyünde gece saat 04.00 sıralarında, 3 katlı binanın bodrumundaki samanlıkta başladı ve sabaha kadar devam etti.

Alevlerin kontrol altına alındığı saat 10.00 civarında ise Gökpınar köyünde bir müdahale daha gerçekleşti; burada 2 katlı bir ahşap ev kısa sürede alevlere teslim oldu.

müdahale ve hasar:

Kısa sürede alev topuna dönen ahşap eve köylülerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü. Çerde'deki samanlık yangınında ise binlerce saman balyası kül oldu.

tahmin edilen nedenler ve soruşturma:

İlk tespitlere göre Çerde'deki samanlık yangınının bacadan, Gökpınar'daki ahşap ev yangınının ise muhtemelen elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Her iki olayın kesin nedeni ise yetkililerce yapılan incelemeler sonucunda belirlenecek.

ULUS İLÇESİNE BAĞLI ÇERDE KÖYÜNDEKİ SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE SAMAN BALYASI KÜL OLDU