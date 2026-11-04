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Fenerbahçe tribün liderine yönelik eylem iddiasıyla beş şüpheli adliyede

İstanbul'da Daltonlar soruşturmasında, GFB lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fenerbahçe tribün liderine yönelik eylem iddiasıyla beş şüpheli adliyede

Fenerbahçe tribün liderine yönelik eylem iddiasıyla beş şüpheli adliyede

İstanbul polisi, Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin (GFB) lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına aldığı şüphelilerin işlemlerini tamamladı. Emniyetteki işlemleri sona eren 5 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

gözaltı ve ifade süreci:

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek şüphelileri yakalamıştı. Emniyetteki ifade işlemleri sonrası kişiler, adli işlem için yetkililere teslim edildi. Soruşturmanın adli aşamasında savcılık tarafından yürütülecek değerlendirmeler sonucuna göre, bir sonraki işlem basamağı belirlenecek.

soruşturmanın odağı ve yöneltilen iddia:

Soruşturma dosyası, Daltonlar suç örgütü bağlantılı olduğu değerlendirilen faaliyetler çerçevesinde şekillendi. İddialar, GFB lideri Cem Gölbaşı'na yönelik planlanan silahlı bir eylem hazırlığı üzerine yoğunlaştı. Yetkililer, operasyonun örgüt bağlantılarına ve eylem hazırlığının boyutuna ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Şüphelilerin adliyeye sevkiyle birlikte soruşturmanın bir sonraki aşamasında delillerin değerlendirilmesi ve hukuki süreçlerin işletilmesi bekleniyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilerin büyük bölümü emniyet kaynaklarından alınan açıklamalara dayanıyor; olayla ilgili gelişmeler, adli makamların yapacağı işlemler doğrultusunda netleşecek.

Fenerbahçe tribün liderine saldırı hazırlığındaki 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe tribün liderine saldırı hazırlığındaki 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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