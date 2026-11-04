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Karabük'te trafikte tehlikeli taşımacılık: arka kapıyı açık bırakıp dolabı sarkıttı

Karabük'te bir sürücü, arka koltuğa sığmayan dolabı taşırken sol arka kapıyı açık bırakıp yola devam etti; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karabük'te trafikte tehlikeli taşımacılık: arka kapıyı açık bırakıp dolabı sarkıttı

Karabük-kastamonu kara yolunda tehlikeli anlar

Karabük’te bir otomobilin arka kapısı açık şekilde trafikte ilerlemesi, yoldaki diğer sürücüler için risk oluşturdu. Olay, Karabük-Kastamonu kara yolu 100. Yıl Mahallesi Kavşağı mevkiinde yaşandı ve kısa sürede çevredeki sürücülerin dikkatini çekti.

Olayın gelişimi:

Karabük’ten Kastamonu istikametine giden otomobilin sürücüsü, arka koltuğa sığmayan bir dolabı taşımak için sol arka kapıyı açık bıraktı. Dolabın bir bölümü kapıdan dışarı taşarken sürücü yoluna devam etti ve araç bu haliyle ilerlemeye başladı.

Görüntü ve trafik güvenliği:

O anlar, arkadan gelen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kapısı açık ve dolabı dışarı sarkmış halde ilerleyen otomobil açıkça görülüyor; bu durum hem sürücünün hem de trafikteki diğer araçların güvenliğini tehlikeye attı.

Olayla ilgili olarak yol kullanıcılarının benzer durumlarda dikkatli olması ve eşyaların uygun şekilde bağlanmadan yola çıkılmaması gerektiği, trafik güvenliği açısından önem taşıyor.

KARABÜK&#039;TE BİR OTOMOBİLİN, ARKA KAPISI AÇIK ŞEKİLDE VE KAPIDAN DOLAP SARKITILARAK GİTMESİ TRAFİKTE...

KARABÜK'TE BİR OTOMOBİLİN, ARKA KAPISI AÇIK ŞEKİLDE VE KAPIDAN DOLAP SARKITILARAK GİTMESİ TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLARA NEDEN OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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