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Bartın'da barajlara ekolojik destek: 145 bin sazan yavrusu salındı

Kozcağız ve Kirazlıköprü barajlarına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toplam 145 bin sazan yavrusu salınarak su ürünleri stokları desteklendi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 22:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Bartın'da barajlara ekolojik destek: 145 bin sazan yavrusu salındı

Bartın'da balıklandırma çalışmaları yürütüldü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Bartın'da iki baraja sazan yavrusu bırakıldı. Yapılan çalışmayla su ürünleri stoklarının takviye edilmesi ve nesli baskı altında bulunan türlerin desteklenmesi hedeflendi. Toplam salım miktarı 145 bin yavru sazan olarak açıklandı.

Kozcağız Barajı'ndaki uygulama

Kozcağız Barajı'na gerçekleştirilen salım programında 85 bin yavru sazan bırakıldı. Programa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Mehmet Baykal, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen ve Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman katıldı. Vali Arslan, salım sonrası yavru balıkların korunması ve sürdürülebilir avcılık kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Kirazlıköprü Barajı'na 60 bin yavru salındı

Kirazlıköprü Barajı'nda ise 60 bin sazan yavrusu suyla buluşturuldu. Yetkililer, çalışmanın bilimsel esaslara dayalı balıklandırma ilkeleri çerçevesinde yapıldığını ve izleme faaliyetleriyle etkinliğinin takip edileceğini bildirdi.

Koruma ve sürdürülebilirlik vurgusu

Proje kapsamında yapılan salımların uzun vadeli etkisinin gözlemlenmesi için yerel yönetimler ve ilgili kurumlar arasında iş birliği yapılacağı belirtildi. Yetkililer, bırakılan yavru balıkların korunmasının su ürünleri stoklarının iyileştirilmesi açısından kritik olduğunu ifade etti.

BARTIN&#039;DA 2 BARAJDA TOPLAM 145 BİN ADET SAZAN BALIĞI SALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BARTIN'DA 2 BARAJDA TOPLAM 145 BİN ADET SAZAN BALIĞI SALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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