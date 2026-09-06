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Gürlek: savunma güçlendikçe hukuk devleti güçlenir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No’lu Barosu açılışında avukatların hak arama hürriyeti ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 00:13

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Gürlek: savunma güçlendikçe hukuk devleti güçlenir

Adli yıl açılışında savunmanın rolü:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No’lu Barosu tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Gürlek, avukatların yargı sistemi içindeki temsilî konumuna dikkat çekti ve mesleğin toplumdaki işlevine vurgu yaptı.

Bakanın mesajı:

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avukatlarımız, hak arama hürriyetinin ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır" ifadesini öne çıkardı ve savunmanın yargının üç temel unsurundan biri olduğunu hatırlattı.

İyileştirme ve destek taahhüdü:

Mesajında ayrıca şunları belirtti: "Avukatlık mesleğinin saygınlığını güçlendirmek, çalışma şartlarını iyileştirmek ve avukatlarımızın adli süreçlere daha etkin katılımını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." Bakanlık seviyesinden savunma mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik devam eden çabalara işaret eden bu söylem, uygulamaya dönük adımların takip edileceği izlenimini verdi.

Gürlek, paylaşımının sonunda "İstanbul 2 No’lu Baro Başkanımız Yasin Şamlı’yı ve yönetimini çalışmalarından dolayı tebrik ediyor; tüm avukatlarımıza yeni adli yılda başarılar diliyorum" diyerek baro yönetimini kutladı ve avukatlara yeni adli yıl için iyi dileklerde bulundu.

Bakan Gürlek: &quot;Avukatlarımız, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır&quot;

Bakan Gürlek: "Avukatlarımız, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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