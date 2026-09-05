Yenipazar'da kentsel dokunuş: parkta yeni spor sahaları, caddede palmiye dizilimi

Yenipazar'da belediye çalışmaları sürüyor

Yenipazar Belediyesi, ilçenin kamusal alanlarını güçlendirmek amacıyla iki ayrı noktada yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Atatürk Parkı'ndaki eski oyun alanının yenilenmesi ve Büyük Menderes Caddesi'ndeki peyzaj düzenlemeleri, yerel yönetimin öncelikleri arasında yer alıyor.

spor alanında ne değişiyor:

Belediye yetkilileri, Atatürk Parkı'nda çalışmaları başlatılan alanda modern basketbol ve voleybol sahasının temelinin atıldığını duyurdu. Projenin amacı, mevcut oyun alanını gençlerin kullanımına uygun, dayanıklı ve güvenli spor tesislerine dönüştürmek olarak açıklandı.

Yetkililer, yenilenen sahalar sayesinde gençlerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yapabilmesinin hedeflendiğini belirtiyor. Yapılacak zemin, saha ekipmanı ve çevre düzenlemesi ile kullanım ömrünün ve konforun artırılması planlanıyor.

cadde ve peyzaj çalışmaları:

Büyük Menderes Caddesi'nde ise estetik görünümü güçlendirmek amacıyla cadde boyunca palmiye ağaçları dikimine başlandı. Peyzaj çalışmaları kapsamında yeşil alanlar ve bordür düzenlemeleriyle caddenin genel görünümünün iyileştirilmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, bu düzenlemelerin hem görsel katkı sağlayacağını hem de kente ek yeşil alan kazandıracağını vurguladı. Çalışmaların, ilçenin kamusal mekan niteliğini artırarak yaşam kalitesine olumlu yansıması bekleniyor.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, projelerin ilçeyi daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefiyle sürdürüldüğünü ifade etti ve benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.

YENİPAZAR BELEDİYESİ, ATATÜRK PARKI’NDAKİ ESKİ OYUN ALANINI MODERNİZE EDERKEN, BÜYÜK MENDERES CADDESİ’NDE DE PALMİYE AĞAÇLARIYLA PEYZAJ ÇALIŞMASI BAŞLATTI.