Edirne'de Bosna köyünde kısa süreli hortum paniği

Edirne'de Bosna köyünde hortum paniği

Edirne merkeze bağlı Bosna köyü'nde akşam saatlerinde kısa süreli bir hortum oluştu. Bir süre etkili olan olay, köyde tedirginliğe neden oldu.

Görgü tanıkları ve görüntüler:

Vatandaşlar hortum anını cep telefonlarıyla kaydetti. Kaydedilen görüntülerde rüzgarın ani etkisi ve hortumun kısa sürede ortadan kalktığı görülüyor; bölgedeki sakinler yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi.

Olayın seyrine ilişkin notlar:

Kaynaklara göre hortumun etkisi kısa sürdü ve paniğe yol açtı. Meydana gelen olası zararlar veya resmi açıklamalara dair bilgi kaynak metninde yer almadı.

EDİRNE’DE HORTUM GÖRÜLDÜ