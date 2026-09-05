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Edirne'de Bosna köyünde kısa süreli hortum paniği

Edirne'nin Bosna köyünde akşam saatlerinde kısa süreli hortum oluştu; etkili olan rüzgar vatandaşlarda panik yarattı, anlar cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 21:42

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 21:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Edirne'de Bosna köyünde kısa süreli hortum paniği

Edirne'de Bosna köyünde hortum paniği

Edirne merkeze bağlı Bosna köyü'nde akşam saatlerinde kısa süreli bir hortum oluştu. Bir süre etkili olan olay, köyde tedirginliğe neden oldu.

Görgü tanıkları ve görüntüler:

Vatandaşlar hortum anını cep telefonlarıyla kaydetti. Kaydedilen görüntülerde rüzgarın ani etkisi ve hortumun kısa sürede ortadan kalktığı görülüyor; bölgedeki sakinler yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi.

Olayın seyrine ilişkin notlar:

Kaynaklara göre hortumun etkisi kısa sürdü ve paniğe yol açtı. Meydana gelen olası zararlar veya resmi açıklamalara dair bilgi kaynak metninde yer almadı.

EDİRNE’DE HORTUM GÖRÜLDÜ

EDİRNE’DE HORTUM GÖRÜLDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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