Bartın'da eğitim araştırmaları buluşması: 18. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi başladı

Kongre Bartın Üniversitesi'nde başladı:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 18. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (ICER 2026), eğitim alanında güncel araştırmaları ve geleceğe dönük yaklaşımları tartışmak üzere kapılarını açtı. Açılış programı Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve törene Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Bartın Belediye Başkan Vekili Şamil Keser, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

Katılım ve ana temalar:

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Emrullah Yılmaz yaptığı açılış konuşmasında, etkinliğe 14 ülkeden ve toplam 300 araştırmacı katıldığını belirtti. Etkinlikte dijitalleşme, sürdürülebilirlik, yeşil beceriler ve yapay zekâ gibi öncelikli temalar üzerinde bilimsel sunumlar ve panel tartışmaları gerçekleştiriliyor.

Uluslararası iş birliği vurgusu:

Doç. Dr. Sinan Kalkan (Türkiye Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği Başkanı) kongrede paylaşılan her araştırmanın alana katkı sağlayacağını vurguladı. Kosova Eğitim Araştırmaları Birliği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Serdan Kervan teknolojiyle birlikte ortaya çıkan yeni ihtiyaçların bu ortamda değerlendirileceğini ifade etti. Uluslararası Eğitimciler Birliği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman ise kongrenin Kosova, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye arasındaki araştırma paylaşımlarına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Programa uzaktan katılan veya video mesaj gönderen konuşmacılar da oldu; örneğin Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı, Dublin Şehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Joe O’hara gönderdiği kısa videoyla eğitim alanındaki güncel eğilimleri değerlendirdi.

Kongrenin hedefleri ve çıktılar:

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya konuşmasında, Bartın'da toplanan akademisyenlerin dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil beceriler başlıklarında yoğunlaştığını, yapay zekânın da kongrede ele alınacağını belirtti. Akkaya, elde edilecek somut çıktıların ilgili bakanlıklar ve kurumlarla paylaşılmasının amaçlandığını söyledi.

Programın davetli konuşmacısı olan AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ise üniversitenin şehre katkılarına dikkat çekti ve akademi ile uygulama arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Eğitimciler Birliği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman kongrede "Geleceğin Okulları: Büyük Veriye Dayalı, Kanıt Destekli Okul Değerlendirme ve Eğitimde Mükemmeliyet Projesi" başlıklı bir sunum yaparak yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Kongre, eğitim alanındaki araştırmacıları bir araya getirerek üç gün boyunca farklı oturumlar, paneller ve sunumlarla devam edecek. Düzenleyiciler, etkinlik sonunda ortaya çıkan sonuçların politika yapıcılarla ve eğitim kurumlarıyla paylaşılmasını hedefliyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) EĞİTİM ALANININ ÖNEMLİ BULUŞMALARINDAN OLAN "18. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ"NDE (ICER 2026) 14 ÜLKEDEN AKADEMİSYEN VE ARAŞTIRMACILARI BİR ARAYA GETİRİYOR.