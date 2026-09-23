Bartın'da fırtına yaşamı aksattı, ekipler müdahale etti

Bartın'da fırtına ve sağanak etkili:

Bartın'da dün akşam başlayan sağanak yağış ve rüzgâr, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artırdı. Yollarda oluşan küçük su birikintileri trafikte aksamaya neden olurken, rüzgâr günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Maddi hasar ve kent merkezindeki etkiler:

Şiddetli fırtına sırasında ağaçlar, reklam tabelaları ve çöp kovaları devrildi; elektrik telleri ve asılan bez afişler koptu. Birçok iş yerinin alarmı çalıştı, yaprak ve çöpler araç yoluna sürüklendi ve kent merkezinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Ekip müdahalesi ve ulaşımın normale dönmesi:

Yola devrilen ağaçlar ekiplerin müdahalesiyle kaldırıldı ve ulaşım kontrollü şekilde normale döndü. Fırtına ve sağanak yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BARTIN'DA SABAH SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTTIRAN FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.