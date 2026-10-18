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İdrisyayla'da kış erken geldi, mahalle beyaza büründü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki 1.470 rakımlı İdrisyayla Mahallesi'nde akşam başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla sürdü; köy beyaza büründü.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Aslı Han

İdrisyayla'da kış erken geldi, mahalle beyaza büründü

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar etkisi

Eskişehir genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Seyitgazi ilçesine bağlı 1.470 rakımlı İdrisyayla Mahallesi'nde akşam ezanının ardından başladı. Yağış gece boyunca aralıklarla devam ederken yerleşim yeri beyaza büründü.

mahalledeki görünüm:

Kar yağışının ardından köy genelinde bir örtü oluştu; kar kalınlığı mahalle merkezinde yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerdeki evlerin ve tarla kenarlarının beyaza kavuşması, İdrisyayla'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

hava koşulları ve süreç:

Gece boyunca aralıklarla süren yağış, bölgedeki düşük sıcaklıklarla birleşince yüksek rakımlı yerleşimlerde etkisini hissettirdi. Eskişehir'in diğer kıyı ve ova kesimlerinde ise yağış sınırlı kaldı; yoğun kar etkisi özellikle yüksek mahallelerle sınırlı kaldı.

Vatandaşlar, kısa süreli de olsa ortaya çıkan kış manzaralarını fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı. Yetkililer, mevsim koşullarına göre ihtiyatlı olunması ve olası buzlanmalara karşı tedbir alınması uyarısında bulundu.

İDRİSYAYLA MAHALLESİ&#039;NDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI SONRASI YERLEŞİM YERİ BEYAZA...

İDRİSYAYLA MAHALLESİ'NDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI SONRASI YERLEŞİM YERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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