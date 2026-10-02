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Bartın'da Köy Akademisi başlıyor: doğadan bilime, hayattan sanata iki günlük etkinlik

Bartın Üniversitesi'nin TÜBİTAK 4009 destekli Köy Akademisi projesi, 12-13 Ekim'de Gürgenpınarı Ortaokulu'nda iki günlük bilim ve sanat etkinlikleri sunacak

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bartın'da Köy Akademisi başlıyor: doğadan bilime, hayattan sanata iki günlük etkinlik

Bartın Üniversitesi'nin TÜBİTAK destekli köy programı hayata geçiyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında kabul edilen proje, köy okulları ile üniversite arasındaki etkileşimi artırmayı hedefliyor. Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Güler liderliğinde başlatılan çalışma, BARÜ'nün bu program kapsamındaki ilk projesi olma özelliğini taşıyor. Köy Akademisi: Doğadan Bilime, Hayattan Sanata başlıklı proje, bilim ve sanat etkinliklerini köy öğrencileri ve köy halkıyla buluşturmayı amaçlıyor.

Programın içeriği:

Etkinlikler 12-13 Ekim tarihlerinde Bartın Gürgenpınarı Ortaokulu'nda gerçekleştirilecek. Programa katılanlara doğrudan deneyim kazandırmaya yönelik 14 farklı etkinlik ve söyleşi sunulacak; atölye çalışmaları ve saha uygulamaları programın temelini oluşturuyor. Organizasyonun hedefi, 100'ün üzerinde öğrenci ile köy halkına çeşitli öğrenme deneyimleri sağlamak ve öğretmenlere ders içi kullanıma uygun kaynaklar ile mesleki destek vermek olarak açıklandı.

Proje ekibi ve hedefleri:

Projede araştırmacı olarak BARÜ Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. İsmail Eyüpoğlu yer alıyor. Eğitmen kadrosunda ise Prof. Dr. Ayla Çetin Dindar, Doç. Dr. Bahar Karaman Güvenç, Dr. Öğr. Üyesi Burak Kiras ve Arş. Gör. Zekiye Merve Öcal bulunuyor. Ayrıca Müzik Öğretmeni Kadir Güvenç ile Türkçe Öğretmeni Tuğçe Güler de eğitim çalışmalarında görev alacak.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üniversitenin akademik birikiminin köy okulları ve köy halkıyla paylaşılmasının önemine vurgu yaparak, proje yürütücüsü ve ekip üyelerini tebrik etti. Proje yetkilileri, programın köylerde bilim ve sanat okuryazarlığını güçlendireceğini, öğretmenlere pratik kaynaklar sağlayacağını ve katılımcılarda merak ile araştırma becerisini artırmayı hedeflediğini belirtti.

İki günlük etkinlikler, hem öğrenciler hem de yerel halk için teorik anlatımların ötesine geçen, uygulamalı ve katılımcı odaklı öğrenme fırsatları sunacak. Proje, üniversite ile kırsal alan arasındaki bilgi akışını canlı tutmayı ve gelecekte benzer çalışmalar için bir model oluşturmayı amaçlıyor.

BARÜ’NÜN TÜBİTAK DESTEKLİ PROJESİYLE BİLİMDEN SANATA &quot;KÖY AKADEMİSİ&quot; DÜZENLENECEK

BARÜ’NÜN TÜBİTAK DESTEKLİ PROJESİYLE BİLİMDEN SANATA "KÖY AKADEMİSİ" DÜZENLENECEK

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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