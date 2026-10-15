Dolar 49,4141 +0,08%
Euro 55,5532 +0,56%
Bist 12.082,55 -0,29%
Altın Gram 6.630,91 +1,60%
EUR/USD 1,1220 +0,56%
Brent Petrol 104,77 -1,22%
--°

Bartın'da öğle yağmuru kısa sürede yaşamı etkiledi

Bartın'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısıyla yolları ve bazı ev ile iş yerlerini etkiledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:45

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 13:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bartın'da öğle yağmuru kısa sürede yaşamı etkiledi

Bartın'da öğle yağmuru kısa sürede yaşamı etkiledi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısıyla Bartın'da sağanak yağış öğlen saatlerinde başladı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle kentte yollarda su birikintileri oluştu, ırmak seviyeleri yükseldi ve sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman düştü.

etkiler ve hasar:

Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken, çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Yağış, günlük yaşam ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

güncel durum:

Kentte yaklaşık 10 dakikadır etkili olan yağışın devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİNİN SARI KODLA UYARI YAPILAN BARTIN&#039;DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR. YOLLARDA OLUŞAN SU...

METEOROLOJİNİN SARI KODLA UYARI YAPILAN BARTIN'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR. YOLLARDA OLUŞAN SU BİRİKİNTİLERİ SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATIRKEN ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNE İSE SU BASTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarıyer'de dere taştı, fabrika suyla doldu; işçiler 24 saatte kurtarıldı
images

Yağışta kayan kamyon şarampole devrildi, çuvallar yola savruldu
images

Sınır kapısında tırın gizli boşluklarından 162 bin 700 euro çıktı
images

Bursa'da otobüste çıkan tartışma sonrası kapı camı yumrukla kırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cica zirvesinde Fidan'dan ortak kararlılık çağrısı: Filistin'in hakları korunmalı

Sincan’ın 15 mahallesinde 202 bin metrekarelik yol yenilendi

Yerel yönetimlerden uluslararası işbirliğine: iklim geçişinde topyekûn seferberlik çağrısı

Kaymakam Demirtaş hasat mesaisinde üreticilerle buluştu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor