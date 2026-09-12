kaçkar by UTMB: spor, doğa ve turizmi bir arada görünür kıldı

organizasyonun kapsamı:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ev sahipliğinde; Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG sponsorluğunda düzenlenen Kaçkar by UTMB, dünyanın dört bir yanından sporcuları Rize'de buluşturuyor. Kurumsal açıklamaya göre etkinlik, 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcuya ev sahipliği yapıyor.

bakanın mesajı ve yarış startı:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 50K ve 20K koşularının startını verdi. 100K yarışının sabah 04.00'te başlatıldığını aktaran Bakan Bak, organizasyonun her geçen yıl büyüdüğünü ve geçen yılki zorlu koşullara rağmen etkinliğin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Bakan Bak, Kaçkarların güzelliğinin tüm dünyaya gösterileceğini ve sporcuların bu eşsiz coğrafyayı paylaşacağını vurguladı. Konuşmasında, Kaçkarlar’da 62 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun bir araya gelmesinin gurur verici olduğunu da sözlerine ekledi.

spor turizmi ve yerel etki:

Bakan, Rize'de turizmin geliştiğini, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle spor turizminin geliştirilmesi yönünde yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Uluslararası şampiyonalar ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmanın bölgenin tanıtımına katkı sağladığını, Rize'de spor yatırımlarının sürdüğünü ifade etti.

Etkinlik kapsamında 50K ile 20K yarışlarının yanı sıra, katılımcılara Kaçkarların ırmakları, dereleri ve ormanlarıyla doğayı deneyimleme imkânı sunuluyor; organizasyonun doğa ve çevre bilincini öne çıkardığı vurgulanıyor.

ayder koşusu ve farkındalık:

Günün son yarışı olan 4K Ayder Koşusuna Bakan Osman Aşkın Bak da katıldı. Çok sayıda amatör sporcu ve doğaseverin yer aldığı koşuda katılımcılar, "İklim İçin Koşuyoruz" mesajı taşıyan tişörtlerle iklim değişikliğine ve doğanın korunmasına dikkat çekti.

Ayder Yaylası'nda horon ve tulum eşliğinde başlayan koşu, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, sadece rekabet değil; aynı zamanda çevre ve farkındalık temalarını da güçlü biçimde öne çıkaran bir organizasyon olarak değerlendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve Rize protokolü yarışların startında hazır bulunurken, organizasyonu düzenleyen ekipler ve sponsorlar da etkinliğin başarısında öne çıkan unsurlar olarak takdir edildi.

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK UTMB WORLD SERİES ETKİNLİĞİ OLAN KAÇKAR BY UTMB’DE 50K VE 20K KOŞULARININ STARTI, GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK TARAFINDAN VERİLDİ.