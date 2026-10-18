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Samsunspor bocce takımından dünya sahnesinde bronz başarı

Samsunspor sporcusu Selma Kalanç, Şevval Akcanlı ile Brezilya'da düzenlenen Raffa Dünya Şampiyonası çift kadınlarda bronz madalya kazandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 20:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Samsunspor bocce takımından dünya sahnesinde bronz başarı

Garibaldi'de elde edilen başarı:

Samsunspor Bocce Takımı sporcusu Selma Kalanç, Brezilya'nın Garibaldi kentinde 13-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen Raffa Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Şevval Akcanlı ile birlikte çift kadınlar kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Bu derece, hem Samsun hem de Türk bocce sporu adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Bocce Millî Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, başarının aylar süren yoğun antrenmanların sonucu olduğunu belirterek sporcularıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Genç sporcuların yükselişi:

Bocceye Alaçam Etyemez Ortaokulunda başlayan ve tıp fakültesi beşinci sınıfta eğitimini sürdüren Selma Kalanç, spor ve eğitimi birlikte yürüterek gençlere örnek oldu. Samsunspor'un genç sporcusu Yağmur Tosun da ekim ayında Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Bocce Petank Altın Nokta Şampiyonasında altın madalya kazanmış, böylece takım bir ay içinde ikinci uluslararası başarıya ulaşmıştı.

Takımın diğer sporcuları Elif Güney ve Görkem Duran ise 28 Kasım'da Hong Kong'ta düzenlenecek Dünya Çim Topu Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

Antrenör Gökhan Bozdemir, başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek yeni dereceler için hazırlıkların süreceğini belirtti.

DÜZENLENEN RAFFA BÜYÜKLER DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA ŞEVVAL AKCANLI İLE BİRLİKTE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK...

DÜZENLENEN RAFFA BÜYÜKLER DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA ŞEVVAL AKCANLI İLE BİRLİKTE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK BRONZ MADALYA KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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