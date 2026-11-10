Başakşehir orta sıralarda: Shomurodov öne çıktı, Bayram istikrarı umut veriyor

Genel tablo:

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Başakşehir, topladığı 17 puanla ligde 8. sırada milli araya girdi. Sezon başında hedefleri arasında bulunan Avrupa kupalarında mücadele etme şansını UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda kaybeden turuncu-lacivertliler ligde inişli çıkışlı bir grafik izledi: ilk 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, sonraki 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toparlanma gösterdi.

gol ve savunma istatistikleri:

Başakşehir, ligde oynadığı 11 maçta toplam 19 gol atarken kalesinde 17 gole engel olamadı. Takımın gol üretimindeki etkinlik iç sahada ağırlıklı oldu; attıkları gollerin 16'sı iç sahada kaydedildi. Savunmada ise problemler deplasmanda göze çarptı; yenen 17 golün 10'u deplasman maçlarında geldi.

bireysel performanslar:

Sezonun en etkili ismi Eldor Shomurodov oldu. Özbek futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Shomurodov, gol krallığı yarışında Gift Orban'ın (10) ve Mohamed Salah, Victor Osimhen ile Dusan Vlahovic'in (9'ar gol) ardından yer alıyor.

Takımın en istikrarlı oyuncusu ise yaz transfer döneminde kadroya katılan Emin Bayram oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki 11 karşılaşmanın tamamında forma giyerek 956 dakika sahada kaldı. Bayram'ı 929 dakika ile Shomurodov ve 924 dakika ile Olivier Kemen takip ediyor.

Yeni transferlerden Danimarkalı Andreas Skov Olsen de takıma hızlı uyum sağladı; 26 yaşındaki oyuncu ligde oynanan tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlayarak 2 gol ve 2 asist üretti.

Milli aranın ardından Başakşehir, hem deplasmandaki savunma zaaflarını azaltmayı hem de iç saha performansını lig tablosunda daha yukarı taşımayı hedefleyecek. Şu aşamada takımın skor üretimi ve bazı bireysel performanslar umut verirken, devamlılık sağlanması kritik görünüyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE GERİDE KALAN 11 HAFTADA 5 GALİBİYET, 2 BERABERLİK VE 4 MAĞLUBİYET ALARAK 17 PUAN TOPLAYAN BAŞAKŞEHİR, MİLLİ ARAYA 8. SIRADA GİRDİ.