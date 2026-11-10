Gaziosmanpaşalı karateciler Bulgaristan’da Avrupa’nın zirvesine çıktı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları, Bulgaristan’da düzenlenen 16. WSF Avrupa Shotokan Şampiyonasında 31 Ekim-1 Kasım 2026 tarihlerinde ter döktü. Organizasyona 17 ülkeden 782 sporcu katılırken, Gaziosmanpaşalı sporcular toplam 13 derece ve bunun içinde 8 Avrupa şampiyonluğu elde ederek güçlü bir performans sergiledi.

Bireysel klasmanda öne çıkan isimler:

Şampiyonanın ilk gününde bireysel kategorilerde önemli sonuçlar geldi. Ayşen Büşra Akbulut ve Zinar Devran Avınçsal bireysel müsabakalarda Avrupa şampiyonu oldu. Kız takımı, Ayşen Büşra Akbulut, Zehra Dönüşler, İrem Sadi ve Elif Kalkan kadrosuyla birincilik kürsüsüne çıktı. İkinci gün gençler kata kategorisinde İbrahim Yakar ve Nilsu Topyıldız zafer elde ederken, ümitler kata kategorisinde Nezih Demirtaş Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Altın madalyaların yanı sıra diğer kategorilerde de dereceler alındı. Zehra Dönüşler bireysel müsabakalarda önemli bir dereceye imza attı; Saliha Hacer Akbulut büyükler kata kategorisinde Avrupa ikincisi oldu. Ata Bıyıklı ferdi müsabakalarda kürsüye çıkarken, Özge Su Öztürk büyükler kata kategorisinde Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Takım mücadelelerinde iki şampiyonluk:

Takım müsabakalarında Gaziosmanpaşa temsilcileri iki önemli birincilik kazandı. Kadın takımını Saliha Hacer Akbulut, Nilsu Topyıldız ve Yağmur Belinay Akbudak oluştururken; erkek takımında İbrahim Yakar, Zinar Devran Avınçsal ve Ata Bıyıklı yer aldı. Kulüp, organizasyonu toplamda 5 bireysel ve 3 takım birinciliğiyle tamamladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları, 17 ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonada elde ettikleri derecelerle hem Türkiye’yi hem de Gaziosmanpaşa’yı uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KARATE SPORCULARI, BULGARİSTAN’DA DÜZENLENEN AVRUPA SHOTOKAN ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. SPORCULAR, 8 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU OLMAK ÜZERE TOPLAM 13 DERECE ELDE EDEREK TÜRKİYE’NİN GURURU OLDU.