Kalbi TKİ Tavşanlı Linyitspor için atan teknik adamın Pangani macerası

Tavşanlı'dan Pangani'ye uzanan emek hikayesi

Tavşanlı amatör futbol çevresinin tanıdığı ve çalıştırdığı takımlara kazandırdığı şampiyonluklarla bilinen Ercan Kuru, mesleğini Türkiye sınırlarının ötesine taşıdı. Göbel köyünden yetişen ve yerelde taktikselliği nedeniyle "Mourinho" lakabıyla anılan Kuru, şimdi Tanzanya'nın Pangani kentinde parke taş döşeme işleri yapıyor.

Yıllarca sahalarda taktik ve disiplinle öne çıkan Kuru, inşaat ve zemin kaplama alanındaki ustalığını Afrika'da da gösteriyor. Kilometrelerce uzakta, el emeğiyle sürdürdüğü çalışma hem geçimini sağlıyor hem de Türk iş gücünün yeteneğini temsil ediyor.

Sahalardan iş sahasına:

Ercan Kuru saha içindeki hırsını iş sahasına taşıdı; burada da aynı dikkat ve titizlikle çalışıyor. Pangani'de üstlendiği parke taş döşeme projelerinde yerel iş ortakları ve çevre halkının takdirini topluyor. Uygulama ve organizasyon becerileri, saha deneyimiyle örtüşüyor; bu da projelerin verimli ilerlemesini sağlıyor.

Memleket bağlılığı ve temsil duygusu:

Kuru, uzakta olmasına rağmen gönlünü bırakmadığı TKİ Tavşanlı Linyitspor sevgisini her fırsatta dile getiriyor. Çalışma koşullarında bile takımına duyduğu bağlılığı vurgulayan Kuru, Tavşanlı futbolunun ruhunu Pangani'ye taşırken memleket özlemini de birlikte yaşıyor.

Göbel köyünden çıkıp amatör futbolun özünü bilen bir isim olarak, Kuru'nun hikayesi yerel bir başarı öyküsünden uluslararası bir emek serüvenine dönüştü. Hem saha tecrübesi hem de zemin kaplama ustalığı, onun farklı coğrafyalarda da iz bırakmasını sağlıyor.

Uzaktaki hayatına rağmen Kuru, Tavşanlı'daki spor kültürünün temsilcisi olmayı sürdürüyor; elleriyle döşediği taşlar, geride bıraktığı iz kadar memleketine olan bağlılığının da bir ifadesi oldu.

TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR SEVDALISI ERCAN KURU, TANZANYA’NIN PANGANİ ŞEHRİNDE PARKE TAŞ DÖŞEME İŞLERİ YAPARAK HEM TÜRK İŞÇİ EMEĞİNİ TEMSİL EDİYOR HEM DE MEMLEKET ÖZLEMİNİ KALBİNDE TAŞIYOR.