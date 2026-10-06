Başakşehir ortaokulunda çıkan arbedede 5 öğrenci tedaviye alındı

olayın ayrıntıları:

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktığı bildirildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

Valiliğin paylaştığı bilgiler, yaralanan öğrencilerin sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığını teyit ediyor.

İstanbul Valiliği: "Başakşehir'deki ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı"