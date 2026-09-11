Başakşehir'de İSKİ ishale hattının patlaması caddeyi göle çevirdi

Başakşehir'de ana ishale hattı patladı

İstanbul Başakşehir'de İSKİye ait ana ishale hattındaki su borusunun bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu, saat 15.30 sıralarında bölgeye tonlarca su aktı. Olay Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi ve kısa sürede cadde suyla doldu.

Yol ve araçlar etkilendi:

Patlamanın ardından cadde güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Su engeliyle karşılaşan sürücüler geri dönerken, bazı araçlar güzergâh değiştirmek zorunda kaldı; bir tır ise ilerleyemeyerek yolda kaldı.

Su tahliyesi ve müdahale çalışmaları:

Tonlarca suyun bölgedeki dere'ye aktığı anlar vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. Ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi ve onarım için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili detaylı hasar ve patlamanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE İSKİ'NİN ANA İSHALE HATTINDAKİ SU BORUSU PATLADI. PATLAMANIN ETKİSİYLE ORTALIK ADETA GÖLE DÖNDÜ. TONLARCA SU BÖLGEDEKİ DEREYE DE AKARKEN, CADDEDE SU ENGELİYLE KARŞILAŞAN ARAÇLARIN İSE GERİ DÖNDÜĞÜ GÖRÜLDÜ.