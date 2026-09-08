Yozgat merkezinde araçta 15 bin doldurulmuş makaron bulundu

operasyon detayları
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde, doğu illerinden kaçak tütün getirildiğinden şüphelenilen bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Aramada 15 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
ele geçirilen malzeme
Polis ekipleri tarafından bulunan makaronların doldurulmuş olduğu tespit edildi. Bulunan ürünlerin doğu illerinden getirildiğine dair şüphe üzerine arama yapıldığı kaydedildi.
şüpheli ve yasal süreç
Olayla ilgili olarak kimliği S.K. olarak belirtilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
YOZGAT'TA 15 BİN ADET DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.
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