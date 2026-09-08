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Yozgat merkezinde araçta 15 bin doldurulmuş makaron bulundu

Yozgat'ta durdurulan araçta, doğu illerinden geldiği belirtilen 15 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi; S.K. hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yozgat merkezinde araçta 15 bin doldurulmuş makaron bulundu

operasyon detayları

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde, doğu illerinden kaçak tütün getirildiğinden şüphelenilen bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Aramada 15 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

ele geçirilen malzeme

Polis ekipleri tarafından bulunan makaronların doldurulmuş olduğu tespit edildi. Bulunan ürünlerin doğu illerinden getirildiğine dair şüphe üzerine arama yapıldığı kaydedildi.

şüpheli ve yasal süreç

Olayla ilgili olarak kimliği S.K. olarak belirtilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

YOZGAT&#039;TA 15 BİN ADET DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

YOZGAT'TA 15 BİN ADET DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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