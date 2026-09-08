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İzmir'de Belçika bağlantılı uyuşturucu şebekesine operasyon: 24 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Belçika merkezli 'Yaramışlar' örgütüyle bağlantılı 24 şüpheli gözaltına alındı; taşınmaz, araç ve teknelere el konuldu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İzmir'de Belçika bağlantılı uyuşturucu şebekesine operasyon: 24 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve Belçika merkezli faaliyet gösteren 'Yaramışlar' suç örgütüyle birlikte hareket ettiği belirlenen toplam 38 şüpheli hakkında kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu, iki kişinin hakkında arama kararı bulunduğu ve diğer 11 şüphelinin yurtdışında olduğu bildirildi.

El koyulan malvarlığı ve sayısal veriler:

Mali incelemeler, istihbarat çalışmaları ve analizler doğrultusunda, soruşturma heyeti suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığına yönelik tedbirler aldı. Toplam değeri yaklaşık 1 milyar TL (20,7 milyon ABD doları) olarak belirlenen varlıklara; 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer malvarlığı unsurları dâhil edildi ve bu öğelere el konuldu.

Soruşturmanın niteliği ve yürütme:

Yürütülen soruşturmada, örgütün uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, hiyerarşik yapıya sahip ve süreklilik arz eden çok yönlü bir yapı olduğuna dair değerlendirmeler yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde ticareti ve organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve işlemlerin çok yönlü devam ettiğini açıkladı.

Not: Soruşturmaya ilişkin gözaltılar ve el koyma işlemleriyle ilgili ifadeler, soruşturma birimlerinin yaptığı açıklamalar doğrultusunda aktarılmıştır.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN BAYRAM YARAMIŞ&#039;IN YÖNETİCİLİĞİNİ YAPTIĞI...

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN BAYRAM YARAMIŞ'IN YÖNETİCİLİĞİNİ YAPTIĞI "YARAMIŞLAR" SUÇ ÖRGÜTÜYLE BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ TESPİT EDİLEN TOPLAM 38 ŞÜPHELİYE YÖNELİK İZMİR'DE OPERASYON DÜZENLENDİ. 24 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN, TAŞINMAZ MALLARA, ARAÇLAR VE TEKNELERİNE DE EL KONULDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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