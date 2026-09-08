Gevaş'ta ağaçla çarpışan araç: 4 yaralı

kaza ve yaralıların durumu:

Van'ın Gevaş ilçesi Hasbey Mahallesi'nde meydana gelen kazada, henüz bilinmeyen bir nedenle 01 AYS 847 plakalı Volkswagen Passat yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı, yaralılardan 2'sinin durumu ağır olduğu bildirildi.

acil müdahale ve tahliye:

Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme başlatıldı:

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeni ve oluş şekline ilişkin soruşturma sürüyor.

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI