Gaziantep FK evinde Erzurum maçını kazanmayı hedefliyor

Halil Cihan Ünal: maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Halil Cihan Ünal, bu maçın takım için önemine vurgu yaptı ve kaybedilen karşılaşmayı "hedef maçlardan bir tanesi" olarak nitelendirdi.

Ünal, özellikle ikinci yarı performansından memnun olduğunu belirterek hem savunma hem hücum hem de baskı ve topa sahip olma sekanslarında takımın önemli geri dönüşler gösterdiğini ifade etti. "İyi de oynadığımızı düşünüyoruz" diyen Ünal, ikinci yarıda Başakşehir’in kalelerinde yalnızca bir etkili şut olduğunu ve bunun uzaktan bir şut olarak golle sonuçlandığını söyleyerek rakibi tebrik etti.

ikinci yarıdaki reaksiyonun önemi:

Teknik sorumlu, maçın genelinde gole ulaşamamanın belirleyici olduğunu vurguladı ve takımın ikinci yarıdaki kolektif hareketliliğini öne çıkardı. Ünal, giren-çıkan oyuncuların, ilk 11 başlayanların ve sonradan oyuna dahil olanların bireysel değil takım olarak nasıl hareket edeceklerini gösterdiklerini söyledi ve bu olumlu yönlerin sonraki maçlara taşınması gerektiğini belirtti.

Halil Cihan Ünal, önlerinde zorlu bir sınav olduğunu hatırlatarak iç sahada oynanacak Erzurum maçına ilişkin şunları söyledi: "İnşallah içerideki maçımızı da kazanacağımızı düşünüyoruz". Hazırlık sürecinde artılarla eksilerin iyi tartılacağını ve bu maçtan dersler çıkarılacağını ekledi.

orhan ak’ın kırmızı kartı ve maç sonu gerilimi:

Maç sonrası yaşanan bir tartışma sonucunda Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ünal, Orhan Ak için "futbol camiasında herkesin bildiği gibi sakinliği ile ağır başlılığıyla tanınan bir hocamız" ifadesini kullanarak, yaşanan gerilimin maçın doğasında olabilecek küçük bir olay olduğunu söyledi.

Ünal, Nuri Hoca’nın yardımcısının yaptığı bir hareket ya da söylem nedeniyle tansiyonun yükseldiğini gördüğünü belirtti ve "bence çok büyütmemek lazım, bunlar maçın sonunda genellikle yaşanabiliyor" diye konuştu. Futbolun iddialı bir uğraş olduğuna değinen Ünal, zaman zaman tansiyonların yükselmesinin doğal olduğunu vurguladı.

Gaziantep FK cephesinde ikinci yarıdaki oyun anlayışına ve önümüzdeki Erzurum sınavına odaklanma kararlılığı öne çıkarken, yaşanan olayların takımı sahadaki performansından uzaklaştırmaması gerektiği mesajı verildi.

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Halil Cihan Ünal, kendileri için önemli ve hedef maçlardan birini kaybettiklerini belirterek, "Haftaya içeride oynayacağımız Erzurum maçını kazanacağımızı düşünüyoruz" dedi.