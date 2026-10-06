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Başakşehir'de ortaokulda sabah saatinde çıkan kavgada 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliği, Başakşehir'de bir ortaokulda saat 08.40 sıralarında çıkan kavgada 5 öğrencinin yaralandığını ve yaralıların sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başakşehir'de ortaokulda sabah saatinde çıkan kavgada 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Başakşehir'de ortaokulda çıkan kavga

İstanbul Valiliği açıklamasına göre, saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Olayda 5 öğrenci yaralandı.

sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

valiliğin bildirimi:

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada yaralanan öğrencilerin hastaneye sevk edilip tedaviye alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği: &quot;Başakşehir&#039;deki ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci...

İstanbul Valiliği: "Başakşehir'deki ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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