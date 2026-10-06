Başakşehir'de ortaokulda sabah saatinde çıkan kavgada 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Başakşehir'de ortaokulda çıkan kavga
İstanbul Valiliği açıklamasına göre, saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Olayda 5 öğrenci yaralandı.
sağlık ekiplerinin müdahalesi:
Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
valiliğin bildirimi:
İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada yaralanan öğrencilerin hastaneye sevk edilip tedaviye alındığını bildirdi.
İstanbul Valiliği: "Başakşehir'deki ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı"
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