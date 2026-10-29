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Başbakanın doğrudan ataması: Zeydi istihbarat servisini yönetecek

Irak Başbakanı Ali Zeydi, güvenlik sorunları ve ülke egemenliğinin tamamlanması hedefiyle Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanlığı görevini üstlendi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:46

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Başbakanın doğrudan ataması: Zeydi istihbarat servisini yönetecek

Başbakanlıkta görev değişikliği

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Numan tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin Irak Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) başkanlık görevini üstlendiği bildirildi. Numan, bu adımın ülkenin karşı karşıya olduğu mevcut güvenlik sorunlarının düzeyi ve egemenliğin tamamlanmasına yönelik planlar doğrultusunda atıldığını belirtti.

ziyaret ve görev üstlenme:

Açıklamaya göre Zeydi, bugün Irak Ulusal İstihbarat Servisi merkezine bir ziyaret gerçekleştirdi ve ziyaret vesilesiyle kurumun başkanlık görevini resmen devraldı. Sözcü Numan, başbakanın doğrudan üstlenme kararının, güvenlik ve istihbarat koordinasyonunun güçlendirilmesi amacını taşıdığını vurguladı.

kurumun tarafsızlığına vurgu:

Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Zeydi’nin, NIS’in siyasi partiler, gruplar ve mezhepler arasındaki güç paylaşımından uzak tutulması gerektiğine dikkat çektiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Zeydi’nin, geçtiğimiz Pazartesi günü aldığı kararla Hamid el-Şatri’nin NIS başkanlığı görevine son verdiği anımsatıldı.

IRAK SİLAHLI KUVVETLER BAŞKOMUTANI SÖZCÜSÜ SABAH NUMAN, IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ&#039;NİN MEVCUT...

IRAK SİLAHLI KUVVETLER BAŞKOMUTANI SÖZCÜSÜ SABAH NUMAN, IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ'NİN MEVCUT GÜVENLİK SORUNLARI VE EGEMENLİĞİN TAMAMLANMASINA YÖNELİK PLANLAR KAPSAMINDA IRAK ULUSAL İSTİHBARAT SERVİSİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ ÜSTLENDİĞİNİ AÇIKLADI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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