Erdoğan'dan 29 ekim ve TDT zirvesi onuruna verilen resmî yemekte birlik mesajı

resmî akşam yemeğinde konuşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen resmî akşam yemeğinde konuştu. Toplantı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi dolayısıyla konuk devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

programın çerçevesi:

Etkinlik, iki önemli gündemin aynı zeminde ele alındığı resmi bir akşam yemeği olarak planlandı. Resmî tören kapsamında Beştepe'de ağırlanan misafirler, törensel program ve görüşmeler için bir araya geldi.

konuşmanın vurguları:

Erdoğan, salondaki konuşmasında Cumhuriyet Bayramı ile TDT Zirvesi'nin taşıdığı sembolik ve diplomatik öneme dikkat çekti; konuşma, kardeşlik ve iş birliği temalarının öne çıktığı bir çerçevede gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi dolayısıyla konuk devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen resmî akşam yemeğinde konuştu