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Cumhuriyetin mirası ve Türk dünyasında yeni hedef: Beştepe'de birlik vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma kararlılığını yineleyip, TDT liderlerine teşekkür ve ödül takdim etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 20:24

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 20:32

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EDİTÖR: Merve Çelik

Cumhuriyetin mirası ve Türk dünyasında yeni hedef: Beştepe'de birlik vurgusu

Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: ortak mesaj

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk devlet başkanları ve heyetleriyle bir araya geldi. Toplantı, aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. zirvesine katılan liderlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Erdoğan açılışta, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele'yi yürüten kadrolar ile şehitler ve gazilere rahmetle andığını belirtti. Salon ve ekran başındaki izleyicilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutladı.

Erdoğan'ın vurguları:

Konuşmasında Türkiye'nin kuruluşundan bu yana ödediği bedellere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin hem kendi vatandaşları hem de dünyanın mazlum halkları için umut kaynağı olduğunu söyledi. Erdoğan, "Millet olarak uğruna ağır bedeller ödeyerek, çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya bugün bir kez daha söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, Cumhuriyet'in 103 yıllık sürecinde elde edilen kazanımlara işaret ederek, "86 milyonun ortak eseri ve ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti, her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor" dedi ve dışarıdan hedeflerle araya girilmeye çalışıldığında aynı kararlılıkla bunların bertaraf edileceğini vurguladı.

Türk dünyası dayanışması ve gelecek hedefleri:

Resepsiyonda TDT üyesi ülkelerin temsilcileriyle bayram coşkusunu paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile heyetlerine teşekkür etti.

Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35. yıl dönümüne de değinen Erdoğan, bu devletlerin çeşitli zorluklara rağmen önemli başarılar elde ettiğini söyledi ve "önümüzdeki dönemi inşallah Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum" şeklinde hedefini paylaştı.

Nişan ve ödül törenleri:

Erdoğan konuşmasında TDT'nin iç dayanışmasını ve katkıları ön plana çıkaran isimleri anarak Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u kelimenin tam anlamıyla takdir etti. Caparov'un ticaret, ulaştırma ve teknoloji alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesine katkılar sağladığını belirten Erdoğan, 2024'te Bişkek'te kabul edilen Türk Dünyası Şartı'ndaki katkılarından dolayı Caparov'a Türk Dünyası Ali Nişanı tevcih edildiğini açıkladı.

Aynı tören çerçevesinde, Türk dünyasının ilmi ve kültürel hayatına katkılarından dolayı Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü'nün Kazakistan'dan Düsen Kaseinov'a takdim edildiği bildirildi. Erdoğan, Kaseinov'un 2008-2022 yılları arasında TÜRKSOY Genel Sekreterliğini yürüttüğünü anımsatarak kendisine teşekkür etti.

Nişan tevcih töreninin ardından konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Kardeş Türk halklarının birliği daim olsun. İş birliğimiz bundan sonra da devam edecek" dedi. Programda ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.

Beştepe'deki resepsiyon, hem Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu uluslararası bir çerçevede paylaşma hem de Türk dünyası liderleri arasında dayanışma ve iş birliğini pekiştirme amacı taşıdı. Erdoğan'ın mesajları, hem iç politikada Cumhuriyet mirasına bağlılık hem de bölgesel ortaklık vurgusunu bir arada sundu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, &quot;MİLLET OLARAK UĞRUNA AĞIR BEDELLER ÖDEYEREK, ÇOK ZOR...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, "MİLLET OLARAK UĞRUNA AĞIR BEDELLER ÖDEYEREK, ÇOK ZOR ŞARTLARDA KURDUĞUMUZ TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKARMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA BUGÜN BİR KEZ DAHA SÖZ VERİYORUZ" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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