Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kültür ve sanat ödülü sahiplerine teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimlere yönelik teşekkürlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajında ödül sahiplerinin ülkeye yaptıkları katkılara dikkat çekti.

ödül sahiplerine vurgusu:

2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen çok kıymetli ilim, kültür ve sanat erbabımıza ülkemize yaptıkları eşsiz katkılar için şükranlarımı sunuyor, gönül ve fikir dünyamızın yıldızlarından Ahmed-i Hânî’yi rahmetle yad ediyorum

Anma ve teşekkür tonu:

Paylaşımda hem ödül alan sanat ve kültür emekçilerine teşekkür hem de tarihî ve kültürel bir atıf yer aldı. Erdoğan, mesajında Ahmed-i Hânî'ye yönelik anma ifadesini özellikle öne çıkardı.

Mesaj, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen bu tür kültür ve sanat ödüllerinin toplumsal ve kültürel önemine işaret eder nitelikte oldu ve ödül sahiplerinin çalışmalarının takdir edildiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 2026 CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLERE KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ.