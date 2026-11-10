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Başçiftlikte erken kar elma ve armutları dalında dondurdu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde erken yağan kar, bin 450 rakımlı bahçelerdeki elma ve armutları dalında dondurdu; kırmızı elmalar kar altında görüntülendi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başçiftlikte erken kar elma ve armutları dalında dondurdu

Başçiftlikte meyveler dalında dondu

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde bu yıl erken yağan kar, elma ağaçlarını beyaza bürüdü. Ağaçlarda toplanmayı bekleyen elmalar soğuk havanın etkisiyle dalında dondu.

kar örtüsü ve görünüm:

İlçede etkili olan kar yağışının ardından elma bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Ağaçların dallarında ve henüz dökülmeyen yapraklarında kar birikirken, dallarda kalan kırmızı elmalar da kar altında kaldı. Karla kaplanan elmalar kameraya yansıdı.

fotoğrafçının gözlemleri:

Doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç şu ifadeleri kullandı: "Tokat’ın çatı katı diye bilinen Başçiftlik ilçesindeyiz. Bin 450 rakımlı Başçiftlik ilçesinde erken yağan kar yağışı, bahçemizdeki elma ve armutları dondurdu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kırmızı elmalar erken yağan kar nedeniyle dondu" dedi.

TOKAT’IN BAŞÇİFTLİK İLÇESİNDE BU YIL ERKEN YAĞAN KAR, ELMA AĞAÇLARINI BEYAZA BÜRÜDÜ. AĞAÇLARDA...

TOKAT’IN BAŞÇİFTLİK İLÇESİNDE BU YIL ERKEN YAĞAN KAR, ELMA AĞAÇLARINI BEYAZA BÜRÜDÜ. AĞAÇLARDA TOPLANMAYI BEKLEYEN ELMALAR SOĞUK HAVANIN ETKİSİYLE DALINDA DONDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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