Habaş patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin aileleri Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor

Olay ve müdahale:

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki Habaş Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri müdahale etti; yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olayda 17 işçi hayatını kaybetti. Ayrıca, 1'i ağır olmak üzere 12 işçinin hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Adli tıp ve ailelerin bekleyişi:

Hayatını kaybeden 17 işçinin cenazeleriyle ilgili işlemler İzmir Adli Tıp Kurumu'nda devam ediyor. Kimlik tespiti için DNA eşleştirme çalışmaları yürütülürken, yakınları kurum önünde bekleyişlerini sürdürüyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelerine teslim edilmesi bekleniyor.

Soruşturma süreci:

Patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli ve idari soruşturmalar kapsamında incelemeler sürüyor. Olay yerinde yapılan tespitler ve toplanan deliller doğrultusunda yetkili kurumlar araştırmalarını sürdürüyor.

HABAŞ'ta ölen 17 işçinin cenazeleri İzmir Adli Tıp'ta