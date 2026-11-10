Dolar 50,2320 +0,03%
Euro 56,3765 +0,11%
Bist 11.753,21 +0,35%
Altın Gram 6.614,22 -0,46%
EUR/USD 1,1230 +0,10%
Brent Petrol 89,77 -3,02%
--°

Habaş patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin aileleri Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor

İzmir Aliağa'daki Habaş fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 17 işçinin cenazeleri için DNA eşleştirme sürüyor; yakınları Adli Tıp önünde bekliyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Habaş patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin aileleri Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor

Olay ve müdahale:

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki Habaş Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri müdahale etti; yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olayda 17 işçi hayatını kaybetti. Ayrıca, 1'i ağır olmak üzere 12 işçinin hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Adli tıp ve ailelerin bekleyişi:

Hayatını kaybeden 17 işçinin cenazeleriyle ilgili işlemler İzmir Adli Tıp Kurumu'nda devam ediyor. Kimlik tespiti için DNA eşleştirme çalışmaları yürütülürken, yakınları kurum önünde bekleyişlerini sürdürüyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelerine teslim edilmesi bekleniyor.

Soruşturma süreci:

Patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli ve idari soruşturmalar kapsamında incelemeler sürüyor. Olay yerinde yapılan tespitler ve toplanan deliller doğrultusunda yetkili kurumlar araştırmalarını sürdürüyor.

HABAŞ&#039;ta ölen 17 işçinin cenazeleri İzmir Adli Tıp&#039;ta

HABAŞ'ta ölen 17 işçinin cenazeleri İzmir Adli Tıp'ta

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gece yürüyüşünde Sitilce mevkiinde şarampole yuvarlandı, M.K. yaralandı
images

Parkta bıçaklanarak ölen Celal Can için 15 yıl hapis kararı
images

Elazığ'da aile içi tartışma ölümle sonuçlandı: 16 yaşındaki oğul tutuklandı
images

Canik'te çatı katında çıkan yangın evde maddi hasar bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Milli mücadele vurgusu: Erdoğan'dan Atatürk'ü anma töreninde tarih değerlendirmesi

ATO'dan esenboğa'nın hub olması ve serbest bölge talebiyle bakan ziyareti

Özel Ümit Hastaneleri 10 kasımda Atatürk için vefa töreni düzenledi

Turkcell gelir ve abone büyümesiyle üçüncü çeyrekte kârlılığını güçlendirdi

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor