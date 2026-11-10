Kadıköy'deki saldırının izleri çalıntı motorda bulundu: 6 ilçede operasyonla 5 kişi gözaltında

Olayın gelişimi:

Olay, 28 Ekim 2026 tarihinde Kadıköy'de meydana geldi. İki şüphelinin motosikletle bir iş yerinin önüne gelerek silahla ateş açması sonucu iş yerine ve önünde park halindeki ticari araca kurşun isabet etti. Saldırganlar olay yerinden motosikletle kaçtı.

Motosiklet ve plaka incelemesi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmalarını birleştirerek saldırıda kullanılan motosikleti Ümraniye'de terk edilmiş halde buldu. Motosikletin şasi numarası üzerinden yapılan incelemede aracın Beyoğlu'ndan çalındığı ve üzerine başka bir araca ait plaka takıldığı belirlendi.

Polis, şüphelilerin hareketlerini takip ederken olay yerine kırmızı renkli bir otomobille geldiklerini ve aracın güzergâhının Beylikdüzü üzerinden olduğunu tespit etti.

Eş zamanlı operasyon ve gözaltılar:

Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla şüphelilerin kimlik ve adres tespitleri tamamlandı. Polis, 6 Kasım 2026 tarihinde Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen toplam 8 adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adres aramalarında ele geçirilenler:

Adreslerde yapılan aramalarda, şeffaf poşetler içerisinde 13 parça halinde taş kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile içime hazır şekilde sarılmış esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi.

KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLE GELDİKLERİ BİR İŞ YERİNE SİLAHLA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN 6 İLÇEDE 8 ADRESE ÖZEL HAREKÂT DESTEKLİ EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONLARDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.