Başgardiyanlıktan arıcılığa: 75 yaşında ürettiği balları 20 yıldır Avrupa'ya gönderiyor

Karaoğlan'da yarım asırlık emek ve arıcılık eğitimi:

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki emekli başgardiyan Hayrettin Kurtçu, arıcılıkla olan bağını yarım asrı aşan birikime dönüştürdü. Mesleğe Karacabey'den alınan 25 kovan ile hobi olarak başlayan Kurtçu, yıllar içinde kovan sayısını 160a çıkardı ve mahallede arıcılığı başlatan ilk isim oldu.

Kurtçu, gardiyanlık yıllarında gündüz cezaevindeki görevini sürdürürken akşamları ve izin günlerinde arılığının yolunu tuttu. Kendi ifadesiyle: "Aşağı yukarı 50 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Karacabey’den aldığım 25 katlı kovanla hobi olarak başladım, zamanla kovan sayısını 160’a çıkardım. Memurken cezaevinde başgardiyandım. Yıllık bir aylık iznimi hep mayıs ayında kullanır, eşimi ve torunlarımı arıların başına getirirdim. Onlar oğulları toplarken ben çalışmaya devam ederdim. Cumartesi ve pazar günleri ile akşam saat 5’te işten çıktıktan sonra hemen buraya gelir, yapılması gereken işleri yapardım. Her gün aynı gayretle devam ettik."

Üretim özellikleri ve doğal reçetesi:

Kurtçu ve eşi, arılığında karaçalı, kekik ve dağ fesleğeni türlerinden elde edilen ballar üretiyor. Ürünün tamamının katkısız ve doğal olduğunu vurgulayan üretici, sahte ya da şekerli bala mahallelerinde yer olmadığını belirtiyor. Yıllık üretim miktarı olarak ortalama 800 kilogram ile 1 ton arasında bal elde ettiklerini paylaşıyor.

Avrupa'ya düzenli ihracat ve güvenilir alıcılar:

Üretilen ballar, son 20 yıldır İngiltere ve Avusturya'ya düzenli şekilde gönderiliyor. Kurtçu ihracat sürecini şöyle anlattı: "Zamanla dışarıya da açılmaya başladık. İngiltere’deki tanıdıklarımıza Yalovalı bir tır şoförü vasıtasıyla bal gönderiyorum. Avusturya’ya ise 20 yıldır her sene 80, 100, 120 kilogram civarında petek bal götüren sabit bir müşterim var. Götürdükleri ülkelerde laboratuvarlarda inceletmişler; tertemiz, katkısız ve doğal çıkınca her yıl gelip almaya başladılar. Burada ürettiğimiz ürün tamamen karaçalı, kekik ve dağ fesleğeni balıdır."

Mahallede öncülük ve ahlaki yaklaşım:

Mahallede arıcılığın yayılmasında öncü rol üstlenen Kurtçu, bir yandan üretim yaparken diğer yandan çevresindekilere rehberlik ediyor. "Köyde arıcılığa ilk ben başladım, benden sonra 6-7 kişi daha bu işle ilgilenmeye başladı. Şimdi onların en ustası ve hocası benim," sözleriyle bölgedeki eğitim rolünü özetliyor.

Eşiyle birlikte helal kazancı ilke edindiklerini söyleyen Kurtçu, eşinin tembihini de aktarıyor: "Eşim bana her zaman 'Hayrettin, bu dünyada ölüm var. İnsanlar hastasına şifa olsun diye senden bal alıyor, bunu helal ye' der. Biz eş başa verip bu işi yapıyoruz. Allah bize az versin ama helal versin. 75 yaşına geldim, dürüstlükten vazgeçmem."

Hayrettin Kurtçu'nun öyküsü, meslek hayatı ile hobi arasındaki dengeyi koruyarak sürdürülen üretim, doğal kalite ve mahallesi için yarattığı örnek rolü simgeliyor. Ürettiği balların düzenli olarak yabancı ülkelere ulaşması, yerel düzeyde başlayan bir emeğin uluslararası alana nasıl taşındığına dair somut bir örnek oluşturuyor.

BURSA'NIN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNE BAĞLI KARAOĞLAN MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN 75 YAŞINDAKİ EMEKLİ BAŞGARDİYAN HAYRETTİN KURTÇU, MAHALLEDE ÖNCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ VE BİRÇOK KİŞİYE REHBERLİK ETTİĞİ ARICILIK MESLEĞİNDE ÜRETTİĞİ DOĞAL BALLARI 20 YILDIR AVRUPA ÜLKELERİNE GÖNDERİYOR.