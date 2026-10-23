Dolar 49,7324 +0,02%
Euro 55,7064 -0,08%
Bist 10.956,61 -2,35%
Altın Gram 6.464,16 -0,43%
EUR/USD 1,1197 -0,22%
Brent Petrol 109,45 +0,73%
--°

Söke'de kadın üreticilere iklim değişikliğine uyum eğitimi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Söke TAYEM'de düzenlediği program, kadın üreticilere kuraklıkla mücadele, su tasarrufu ve iklim uyum uygulamalarını öğretti ve kapasite artırmayı hedefledi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Söke'de kadın üreticilere iklim değişikliğine uyum eğitimi

eğitimin amacı ve kapsamı:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi (TAYEM) ev sahipliğinde düzenlenen bir günlük eğitim programı, kadın üreticilerin iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri konusunda bilinçlenmesini sağlamayı amaçladı. Programın temel hedefi, çevre ve iklim kaynaklı risklerin azaltılmasına yönelik pratik ve uygulanabilir yöntemleri üreticilerle paylaşmaktı.

uygulanan konular ve teknikler:

Eğitimde özellikle basınçlı sulama sistemleri gibi su tasarrufu sağlayan teknolojiler tanıtıldı ve bu sistemlerin verimliliği üzerinde duruldu. Katılımcılara su kaynaklarının korunması ve mevcut suyun daha etkin kullanımı için uygulanabilecek yöntemler anlatıldı. Ayrıca kuraklığa dayanıklı alternatif bitki çeşitleri ve tarımsal atıkların yönetimi ile değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Program sırasında iklim değişikliğine uyum sağlayan tarımsal uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı; bunun nedeni, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve üretimde sürekliliğin sağlanmasıdır. Eğitim, teorik bilginin yanı sıra sahada uygulanabilir öneriler sunarak pratik odaklı bir yaklaşım benimsedi.

kadın üreticilerin rolü ve sürdürülebilir adımlar:

Eğitimde kadın üreticilerin iklim değişikliğine karşı bilinç ve uyum kapasitelerinin artırılmasının, yerel tarımsal dayanıklılık için kritik olduğuna dikkat çekildi. Katılımcılarla yapılan değerlendirmelerde, bilgi aktarımının yanı sıra yerel uygulamaların yaygınlaştırılması ve kadınların karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesinin önemi öne çıktı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, doğal kaynakların korunması ve kadın üreticilerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Bu tür programların, uygulamalı tekniklerin sahaya taşınması ve toplumsal farkındalığın artırılması açısından süreklilik gerektirdiği vurgulandı.

AYDIN&#039;IN SÖKE İLÇESİNDE KADIN ÜRETİCİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINDA, İKLİM...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE KADIN ÜRETİCİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINDA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIMSAL ÜRETİME ETKİLERİ, KURAKLIKLA MÜCADELE VE SU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILMASI KONULARINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zemin çökmesi rögar taşmasına bağlandı, 40 kişi tahliye edildi
images

Yenidoğan 17 günlük bebek koordineli müdahale ile sağlığına kavuştu
images

Erzurum'da gıda güvenliğine sıkı takip: bir haftada 301 denetim
images

Basının uyarısı yöneticilerin yolunu düzeltir: Beşikci'den gazetecilere teşekkür

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zemin çökmesi rögar taşmasına bağlandı, 40 kişi tahliye edildi

Kepez'te dayanışma örneği: yatağa bağımlı Ayşe teyzenin evi yeni bir hayata kavuştu

Gelik'te grizu patlaması: iki işçi yaşamını yitirdi, beş işçi yaralandı

kombi bakımıyla faturada yüzde 30’a varan tasarruf mümkün

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı