Söke'de kadın üreticilere iklim değişikliğine uyum eğitimi

eğitimin amacı ve kapsamı:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi (TAYEM) ev sahipliğinde düzenlenen bir günlük eğitim programı, kadın üreticilerin iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri konusunda bilinçlenmesini sağlamayı amaçladı. Programın temel hedefi, çevre ve iklim kaynaklı risklerin azaltılmasına yönelik pratik ve uygulanabilir yöntemleri üreticilerle paylaşmaktı.

uygulanan konular ve teknikler:

Eğitimde özellikle basınçlı sulama sistemleri gibi su tasarrufu sağlayan teknolojiler tanıtıldı ve bu sistemlerin verimliliği üzerinde duruldu. Katılımcılara su kaynaklarının korunması ve mevcut suyun daha etkin kullanımı için uygulanabilecek yöntemler anlatıldı. Ayrıca kuraklığa dayanıklı alternatif bitki çeşitleri ve tarımsal atıkların yönetimi ile değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Program sırasında iklim değişikliğine uyum sağlayan tarımsal uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı; bunun nedeni, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve üretimde sürekliliğin sağlanmasıdır. Eğitim, teorik bilginin yanı sıra sahada uygulanabilir öneriler sunarak pratik odaklı bir yaklaşım benimsedi.

kadın üreticilerin rolü ve sürdürülebilir adımlar:

Eğitimde kadın üreticilerin iklim değişikliğine karşı bilinç ve uyum kapasitelerinin artırılmasının, yerel tarımsal dayanıklılık için kritik olduğuna dikkat çekildi. Katılımcılarla yapılan değerlendirmelerde, bilgi aktarımının yanı sıra yerel uygulamaların yaygınlaştırılması ve kadınların karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesinin önemi öne çıktı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, doğal kaynakların korunması ve kadın üreticilerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Bu tür programların, uygulamalı tekniklerin sahaya taşınması ve toplumsal farkındalığın artırılması açısından süreklilik gerektirdiği vurgulandı.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE KADIN ÜRETİCİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINDA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIMSAL ÜRETİME ETKİLERİ, KURAKLIKLA MÜCADELE VE SU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILMASI KONULARINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.