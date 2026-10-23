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Menülerde kalori ve içerik bilgisi dönemi: Bayburt uyardı, uyum tarihleri belli

Restoran, kafe ve toplu tüketim yerlerinde menülerde gıda içerik ve enerji (kalori) bilgilerinin bildirilmesi zorunlu olacak; uyum takvimi açıklandı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Menülerde kalori ve içerik bilgisi dönemi: Bayburt uyardı, uyum tarihleri belli

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kuralı hatırlattı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, restoran, kafe ve diğer toplu tüketim yerlerinde sunulan gıdaların içerik bilgileri ile enerji (kalori) değerlerinin tüketicilere bildirilmesine ilişkin kuralların işletmeler tarafından uygulanması gerektiğini hatırlattı.

Düzenleme, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen yükümlülükler çerçevesinde şekilleniyor ve işletmelerin menü, pano, broşür, dijital ekran veya karekod aracılığıyla ürünlerin içerik bilgilerini ve enerji değerlerini sunmasını öngörüyor.

uygulama araçları ve erişilebilirlik:

Bilgilendirme yöntemleri arasında menü, pano, broşür, dijital ekran ve karekod yer alıyor. Karekodun tercih edildiği işletmelerde, bu yöntemi kullanamayan tüketicilere bilgilerin ayrıca ulaştırılması da işletmelerin sorumluluğu olarak vurgulanıyor.

uyum takvimi ve işletme grupları:

Uygulamaya ilişkin takvime göre ulusal zincir işletmelerde içerik ve enerji bilgisi sunulmasına ilişkin son tarih 1 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Aynı ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmelerin uyum sağlaması gereken tarih 31 Aralık 2026 olarak açıklandı.

Diğer toplu tüketim yerleri için ise içerik bilgilerinin sunulması hedefi 31 Aralık 2026, enerji (kalori) bilgileri için son uyum tarihi ise 31 Aralık 2027 olarak ilan edildi.

amaç ve beklentiler:

Düzenlemenin temel amacı, tüketicilerin yemek tercihlerini daha bilinçli yapabilmesini sağlamak ve tükettikleri gıdaların enerji değerleri hakkında bilgi edinmelerine imkan tanımak olarak ifade ediliyor. İşletmelerin belirtilen yöntemlerle ve zamanında bilgilendirme yapması bekleniyor.

MENÜLERDE İÇERİK VE KALORİ BİLGİSİ ZORUNLU OLACAK

MENÜLERDE İÇERİK VE KALORİ BİLGİSİ ZORUNLU OLACAK

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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