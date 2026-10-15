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Başiskele'de bir gecede hayat durdu: sokaklar, evler ve seralar suya teslim

Başiskele'de turuncu kodlu sağanak gece boyunca etkili oldu; cadde, sokak, ev, depo ve seralar su altında kaldı, vatandaşlar evlerine giremedi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:25

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Başiskele'de bir gecede hayat durdu: sokaklar, evler ve seralar suya teslim

Başiskele'de taşkın ve ulaşım aksadı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Kocaeli genelinde etkili olan sağanak, özellikle Başiskele ilçesinde gece boyunca sürdü. Yağışın şiddetlenmesiyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü; yollarda oluşan su birikintileri sürücülerin ilerlemesini engelledi ve bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Evler, depolar ve seralar sular altında kaldı:

Sağanak nedeniyle çok sayıda konut, depolama alanı ve serada su baskınları yaşandı. Ev, depo ve seralarda oluşan hasar nedeniyle günlük yaşam büyük ölçüde sekteye uğradı; bazı vatandaşlar evlerine giremezken kendi imkanlarıyla tahliye ve su tahliyesi çalışmaları yürüttü.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı, yetkililer uyarıyor:

İlçede etkili olan yağış sonrası yetkililer sel ve su baskını riskine karşı vatandaşları uyardı, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istendi. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerinde yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Bir mahalle sakini, "Eve giremiyoruz ki, gece telaşla çıktık. Arabam da içeride kaldı. Dışarıda kaldık, kızımın evine gittik" dedi.

Belediye ekipleri ve ilgili birimler su tahliyesi, yol temizliği ve hasar tespiti için sahada çalışıyor. İlçe sakinleri ev ve iş yerlerini korumaya yönelik tedbirler alırken, yetkililer yeni sel riski ve olası artışlara karşı dikkatli olunmasını tekrar ediyor.

BAŞİSKELE İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE CADDE, SOKAK, EV, DEPO VE SERALAR SULAR ALTINDA...

BAŞİSKELE İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE CADDE, SOKAK, EV, DEPO VE SERALAR SULAR ALTINDA KALDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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