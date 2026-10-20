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Efeler'de yeni adliye sarayında kazık dönemi: saha çalışmaları hız kazandı

Aydın Efeler'de temeli 8 Haziran 2026'da atılan yeni adliye sarayında zemin etüdü tamamlandı, fora kazıkları çakıldı; proje Şubat 2028'de tamamlanacak.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Efeler'de yeni adliye sarayında kazık dönemi: saha çalışmaları hız kazandı

inşaatta son durum:

Efeler ilçe merkezinde Haziran ayı başında temeli atılan yeni adliye sarayı inşaatında çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Yaklaşık 5 ay süren zemin etüt çalışmalarının ardından, saha çalışmalarına geçildi ve binanın fora kazıkları çakıldı. Proje ekibi, yağışlı hava koşullarına rağmen mesaiyi aksatmadan yürütüyor ve iş programının ihale süresi içinde tamamlanmasını hedefliyor.

projenin kapsamı ve yerleşimi:

Adliye Sarayı, Efeler Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki eski orman fidanlığı arazisinde konumlandırıldı. Yapı, 35 bin metrekarelik arsa üzerinde; bodrum + zemin + 5 normal kat olarak planlandı ve toplamda yaklaşık 53 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Mevcut planlama, yer seçiminden kat sayısına kadar projenin işlevsel gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlandı.

zaman çizelgesi ve maliyet:

İhale bedeli yaklaşık 1 milyar 678 milyon TL olan projenin temeli 8 Haziran 2026 tarihinde atıldı. Saha hazırlık çalışmaları tamamlanıp kazık çakma aşamasına geçilmesinin ardından, projenin planlanan takvime uygun olarak Şubat 2028 tarihinde tamamlanıp hizmete açılmasının hedeflendiği bildirildi. Yetkililer, ihalede belirtilen süre zarfında teslimi sağlamak için çalışma temposunu koruyacaklarını belirtiyor.

AYDIN EFELER İLÇE MERKEZİNDE HAZİRAN AYININ BAŞINDA TEMELİ ATILAN YENİ ADLİYE SARAYI İNŞAATINDA...

AYDIN EFELER İLÇE MERKEZİNDE HAZİRAN AYININ BAŞINDA TEMELİ ATILAN YENİ ADLİYE SARAYI İNŞAATINDA MESAİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. 5 AYDIR DEVAM EDEN ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARININ ARDINDAN BİNANIN FORA KAZIKLARININ ÇAKILDIĞI ÖĞRENİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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