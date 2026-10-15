Başiskele'de sağanak sonrası Kiraz Çayı'na düşen araç için arama sürüyor

Arama çalışmaları sürüyor:

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanakın ardından Kiraz Çayı'na bir aracın düştüğü ve bir kişinin kayıp olduğu yönünde ihbar alındı. İhbarın ardından bölgeye intikal eden ekipler olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarını başlattı.

Bölgeye sevk edilen ekipler arasında polis, AFAD ve çeşitli noktalarda kullanılmak üzere iş makineleri bulunuyor. Ekipler, çayın çevresinde hem kıyıdan hem de su hattı boyunca tarama yapıyor; olası ulaşım yolları ve suyun akış güzergâhları gözden geçiriliyor.

İlk bulgu ve çalışma yoğunlaştırma:

Arama çalışmalarının ilk etapta yürütüldüğü noktanın yaklaşık 500 metre üst kısmında lastik görüntüsü tespit edilmesi üzerine ekipler, çalışmaları bu bölgeye yoğunlaştırdı. Tespit edilen görüntü, araca ait olabileceği ihtimali üzerinde durularak arama alanı daraltıldı.

Kent genelinde yağışların yol açtığı su baskınları ve taşkınlar nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan ulaşım güçlükleri, ekiplerin operasyon alanına erişimini etkileyebiliyor. Bu nedenle arama çalışmaları koordineli şekilde, korunma önlemleri alınarak devam ettiriliyor.

Yetkililer, bölgede yaşayanlardan ve olaya şahit olanlardan gelecek bilgi ve görüntüleri değerlendirmeye devam ediyor. Arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, kamuoyuna yapılacak yeni duyurular yetkililerce paylaşılacaktır.

KOCAELİ'NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE KİRAZ ÇAYI'NA ARACIN DÜŞTÜĞÜ VE BİR KİŞİNİN KAYIP OLDUĞU İHBARI ÜZERİNE BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.