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Başiskele'yi yasa boğan selin kaybettiği muhtar toprağa verildi

Kocaeli'de 15 Ekim'de selde aracıyla kaybolan eski Yaylacık Mahallesi muhtarı Mustafa Kedikli'nin cesedi Yarımca açıklarında bulundu; cenazesi defnedildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Başiskele'yi yasa boğan selin kaybettiği muhtar toprağa verildi

Başiskele'de selde kaybolan muhtarın hazin sonu:

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aracıyla sel sularına kapılarak kaybolan eski Yaylacık Mahallesi muhtarı Mustafa Kedikli, arama çalışmalarının ikinci gününde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

olayın gelişimi:

Olay, 15 Ekim günü Başiskele'nin Kullar bölgesinde etkili olan sağanak sırasında meydana geldi. Kedikli'nin aracı dere yatağında ağır hasarlı halde tespit edildi; kendisine ilk etapta ulaşılamadı.

arama ve cenaze işlemleri:

AFAD, itfaiye, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları sürdü. Çalışmaların ikinci gününde Kedikli'nin cansız bedeni, Körfez ilçesi Yarımca açıklarında deniz polisi tarafından bulundu. Cenazesi Kullar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KOCAELİ&#039;NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE ARACIYLA BİRLİKTE SEL SULARINA KAPILARAK KAYBOLAN VE CANSIZ BEDENİ...

KOCAELİ'NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE ARACIYLA BİRLİKTE SEL SULARINA KAPILARAK KAYBOLAN VE CANSIZ BEDENİ KÖRFEZ İLÇESİ YARIMCA AÇIKLARINDA BULUNAN ESKİ YAYLACIK MAHALLESİ MUHTARI MUSTAFA KEDİKLİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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