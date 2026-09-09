Başkan Akın turgutlu sokaklarında eş zamanlı üstyapı atağı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kent genelinde süren yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarını sahada inceledi. Altyapı yatırımlarının tamamlandığı mahallerde başlayan üstyapı çalışmaları, ekiplerin eş zamanlı programı kapsamında hızla sürdürülüyor.

saha incelemeleri:

Başkan Akın ilk olarak Selvilitepe ile Çepnidere mahalleleri arasında belediye tarafından yaklaşık 3,5 kilometrelik güzergahta yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde gördü. Ardından Türkmen Yolu ile Cumhuriyet Mahallesi sınırlarındaki muhtelif sokaklarda yürütülen yol kaldırma işlemlerini takip etti.

Yıldırım Mahallesi ziyaretinde ise Çam, Sevgi ve Alparslan sokakları başta olmak üzere Çamlıca Yolu ile Yeni, Şehit Eren Bülbül, Akbaş, Şehit İbrahim Deri ve Dikişyurdu sokaklarında gerçekleştirilen yol kaldırma ve hat tamiratları hakkında bilgi alındı.

Ayrıca Başkan Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Subaşı Mahallesi genelinde planlanan yol yenileme çalışmalarını ve Setüstü Sokak için sıcak asfalt öncesi yürütülen hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

vatandaş buluşmaları ve hedefler:

Saha programı sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Akın, yürütülen çalışmalar ve planlanan uygulamalar hakkında bilgi verdi, vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledi. Ekiplerin program doğrultusunda kentin farklı noktalarında eş zamanlı çalıştığını vurguladı.

Başkan Akın sözlerinde şu ifadeleri kullandı: "Turgutlu’da yaklaşık 7-8 aydır altyapı için büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Bu süreçte Turgutlu’muzun yarınları için çok önemli altyapı yatırımları gerçekleştirildi. Artık yaşadığımız sıkıntıların sonuna geliyoruz. Çarşamba günü itibarıyla yol yapım ihalelerimizin tamamlanmasıyla Cumhuriyet, Subaşı, Yeni, Yıldırım, Selvilitepe ve Özyurt Mahallelerimizde yoğun bir üstyapı çalışmasına başladık. Hemşehrilerimizin sağlıklı yollara kavuşması, çocuklarımıza ve yarınlarımıza güzel bir Turgutlu bırakmak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Çok kısa sürede üstyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Her zaman söylediğimiz gibi bizim işimiz de gücümüz de Turgutlu".

Ziyaret ve incelemelere Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto ve Yıldırım Mahalle Muhtarı Halil Turhan eşlik etti. Belediye, altyapıdan üstyapıya geçiş sürecini tamamlayarak kentteki yol sorunlarını kısa sürede çözmeyi hedefliyor.

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN, KENTİN FARKLI NOKTALARINDA DEVAM EDEN YOL YENİLEME VE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.