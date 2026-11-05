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Düğün hazırlığındaki genç kadın kazada hayatını kaybetti; köyünde son yolculuğuna uğurlandı

Denizli yolunda kaza yapan 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı, gelinliğe hazırlanırken öldü; köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düğün hazırlığındaki genç kadın kazada hayatını kaybetti; köyünde son yolculuğuna uğurlandı

kaza ayrıntıları:

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesinden olan 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı, bir hafta sonra gireceği gelinliğe hazırlanmak için gittiği Denizli’deki evi temizlemek üzere yola çıkmıştı. Dün sabah saatlerinde Aydın-Denizli karayolu Kuyucak Gencelli Mahallesi yakınlarında, plakası 09 ACD 749 olan otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak refüjü aşıp takla attı.

Kazada Safiye Kaymakçı hayatını kaybederken, araçta bulunan H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö. ve F.K. yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

cenaze töreni ve helallik:

Yapılan otopsinin ardından Safiye Kaymakçının cenazesi bugün sabah gelin çıkacağı eve getirilerek önce helallik alındı. Tabutuna konulan telli duvak ile genç kadının köyünde düzenlenen törene binlerce kişi katıldı.

Cenaze töreninde genç kadının nişanlısı Şaban Kaymakçı ile çevre köylerden ve illerden çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Tören sırasında aile fertleri, yakınları ve komşular dua ve gözyaşları içinde genç kızı uğurladı.

Bir hafta sonra kızlarını gelinlikle uğurlama hazırlığı yapan anne Semra ve baba Sabahattin Demirtaş’ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenaze töreni dua ve yoğun katılımla son buldu.

Bir hafta sonra gelin çıkacağı evden cenazesi uğurlandı

Bir hafta sonra gelin çıkacağı evden cenazesi uğurlandı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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