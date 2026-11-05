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Zonguldak'ta gece yağışının ardından istinat duvarı koptu, yamaç kaydı

Zonguldak Bahçelievler'de yağış sonrası istinat duvarı kopunca yamaç kaydı; tahliye edilen iki katlı binanın çevresi ve yol toprakla doldu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Zonguldak'ta gece yağışının ardından istinat duvarı koptu, yamaç kaydı

zonguldak bahçelievler'de heyelan meydana geldi:

Zonguldak'ta etkili olan yağışın ardından istinat duvarının bağlantı noktalarından kopması sonucu yamaç kayması yaşandı. Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi sınırlarında kayda geçti. Yaşanan toprak kayması, daha önce tedbir amaçlı tahliye edilen bir binanın çevresine ve caddeye kadar ulaştı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle istinat duvarının bağlantı noktaları ayrıldı ve yamaçtan büyük bir toprak kütlesi koptu. Kopan toprak, 18 Ekim tarihinde boşaltılan 2 katlı binanın çevresine ve yol kısmına yığıldı. Heyelan anında bölgede bulunan bir elektrik direği devrildi ve bazı elektrik hatları koptu; bu durum bölgedeki elektrik altyapısında kesintilere yol açtı.

Bölgede çekilen görüntülerde istinat duvarının ayrıldığı noktalar, yola kadar ulaşan toprak birikintisi ve devrilen elektrik direği net biçimde görüldü. Meydana gelen hasar, hem yapı çevresinde hem de ulaşımda aksamalara neden oldu.

çalışma ve güvenlik planı:

Yetkililer öncelikle bölgedeki risk azaltma çalışmalarına öncelik vereceklerini açıkladı. Planlanan müdahaleler arasında istinat yapısının yeniden değerlendirilmesi, kayma bölgesindeki gevşek malzemenin kontrollü şekilde temizlenmesi ve devrilen elektrik direğinin kaldırılması yer alıyor. Çalışmalar tamamlanıp gerekli güvenlik şartları sağlandıktan sonra bina sakinlerinin evlerine dönmesine izin verileceği bildirildi.

Olayın ardından heyelan bölgesi dron ile havadan görüntülendi; görüntüler, müdahale ekiplerine hem hasarın tespiti hem de temizleme planlaması açısından yol gösterici olacak. Yetkililer vatandaşları bölgeye yaklaşmamaları ve uyarıları izlemeleri konusunda uyardı.

Zonguldak’ta istinat duvarı çöktü, heyelan meydana geldi

Zonguldak’ta istinat duvarı çöktü, heyelan meydana geldi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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