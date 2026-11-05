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Hastaneye giden yolun çukurları Diyarbakır'da sağlık hizmetine erişimi zora sokuyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunda çıkan çukurlar, su birikintileri ve bozuk kaldırımlar, hastalara ulaşımı zorlaştırıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:42

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hastaneye giden yolun çukurları Diyarbakır'da sağlık hizmetine erişimi zora sokuyor

Yol ve kaldırımlarda biriken su ve çukurlar:

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kayapınar, Diyarbakır'da bölgenin en yoğun ziyaretçi ağırlayan sağlık kuruluşları arasında yer alıyor. Ancak hastaneye ulaşımı sağlayan yollarda oluşan çukurlar, yağış sonrası meydana gelen su birikintileri ve bozuk kaldırımlar, günlük erişimi ciddi şekilde etkiliyor.

Yolların ve kaldırımların hasarlı olması, araç sürücülerinin geçişini güçleştirirken yayaların da güvenli yürüyüşünü engelliyor. Özellikle yağışlı dönemlerde suyun birikmesi ve çukurların görünmez hale gelmesi, ulaşımı yavaşlatıyor ve zorluyor.

Hasta erişimi ve güvenlik endişeleri:

Yaşanan sorunlar, tedavi için hastaneye gelen hastaları ve hasta yakınlarını doğrudan olumsuz etkiliyor. Hasta kabul saatleri, randevu sistemleri veya acil başvurularında yol koşulları ek zaman kaybına ve güçlüğe yol açıyor; bu durum, özellikle hareket kısıtlılığı olanlar için risk oluşturuyor.

Vatandaşların talepleri ve yetkili beklentisi:

Vatandaşlar, hastane yolu ve çevresindeki bozuk zeminlerin bir an önce onarılmasını, biriken suların giderilmesini ve kaldırımların düzenlenmesini istiyor. Bölge halkı, yetkililerden hızlı ve kalıcı çözümler beklediklerini belirtiyor; sorunların giderilmesi hem sağlık hizmetine erişimi kolaylaştıracak hem de güvenliği artıracaktır.

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YOLUNDA VE HASTANE ÇEVRESİNDE OLUŞAN...

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YOLUNDA VE HASTANE ÇEVRESİNDE OLUŞAN ÇUKURLAR, SU BİRİKİNTİLERİ VE BOZUK KALDIRIMLAR, VATANDAŞLARIN HASTANEYE ULAŞIMINI GÜÇLEŞTİRİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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