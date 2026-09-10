Erzincan'da merada kene riskine karşı hayvan ilaçlama çalışması

çalışma sahası ve amaçları:

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen 2026 kene mücadele projesi kapsamında ilaçlama çalışmaları Refahiye ilçesine bağlı Ekecik köyünde başlatıldı. Çalışmanın temel amacı, bölgedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kene kaynaklı risklere karşı korunması ve kene popülasyonunun kontrol altına alınarak hayvan sağlığının güvence altına alınmasıdır.

Başlatılan uygulamaya Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile Refahiye İl Genel Meclisi Üyesi Tacettin Çiftçioğlu de katıldı. Yetkililer, proje kapsamındaki ilaçlama ve kontrollerin belirlenen sahalarda sistematik olarak sürdürüleceğini bildirdi.

uygulama ve sürdürülebilirlik planı:

Proje yetkilileri kene popülasyonunun azaltılmasının sadece ilaçlama ile değil aynı zamanda düzenli izleme ve merada bulunan hayvanların periyodik kontrolüyle mümkün olacağını vurguladı. Çalışmaların, riskli bölgelerde tekrarlanacağı ve ihtiyaç görülen alanlarda ek müdahalelerin yapılacağı ifade edildi.

vatandaşlara ve yetiştiricilere uyarılar:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sahiplerine yönelik uyarılarda bulunarak, hayvanların üzerindeki kenelere çıplak elle dokunulmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temastan kaçınılması gerektiği, kene görülen bölgelerde yetkililerle iletişime geçilmesinin önem taşıdığı bildirildi.

Yetkililer, sürü sahiplerinin merada gözlem yapmalarını, kene varlığı tespit ettiklerinde ilgili birimlere haber vermelerini ve ilaçlama programlarına uyum sağlamalarını istiyor. Projenin, hem hayvan sağlığını korumaya hem de yetiştiricilerin kene kaynaklı ekonomik ve sağlık risklerini azaltmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

ERZİNCAN'DA HAYVANLARI KENELERE KARŞI KORUMAK İÇİN İLAÇLAMA BAŞLADI