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Koruma çabalarının meyvesi: Eskişehir'de doğan kuzey miğferli hokko türün umut ışığı oldu

Eskişehir Hayvanat Bahçesi Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kuluçkadan sağ çıkan Kuzey Miğferli Hokko yavrusunun bakımı titizlikle sürüyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Koruma çabalarının meyvesi: Eskişehir'de doğan kuzey miğferli hokko türün umut ışığı oldu

Merkezdeki üretim çalışmaları:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi, nesli tehdit altında bulunan türlerin korunmasına yönelik yürüttüğü programlardan bir yenisini daha başarıyla tamamladı. Merkezde kuluçka makinesine alınan 1 adet Kuzey Miğferli Hokko yumurtasından sağlıklı bir yavru dünyaya geldi. Bu sonuç, kurumun üretim ve rehabilitasyon kapasitesinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türün durumu ve üretim zorluğu:

Kuzey Miğferli Hokko (Pauxi pauxi), IUCN tarafından "Tehlike Altında" (Endangered) kategorisinde listeleniyor. Türün ana vatanı Venezuela’nın batısı ve Kolombiya’nın kuzeyindeki And Dağları olarak biliniyor. Doğada bir üreme sezonunda ortalama yalnızca bir ya da iki yavru elde edilebilmesi, kontrollü üretim çalışmalarının önemini artırıyor; bu nedenle merkezde yürütülen titiz kuluçka uygulamaları büyük değer taşıyor.

Yavrunun bakımı ve izleme süreci:

Dünyaya gelen yavrunun gelişim takibi, beslenmesi ve bakım süreçleri, Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından sürdürülüyor. Süreçler, Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Ufuk Yıldırım koordinasyonunda planlanıyor ve titizlikle uygulanıyor. Merkez, yürüttüğü çalışmalarla yalnızca kent ekosistemine değil, aynı zamanda dünya genelinde nesli tehdit altında bulunan türlerin korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVANAT BAHÇESİ ÜRETİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, NESLİ TEHDİT...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVANAT BAHÇESİ ÜRETİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, NESLİ TEHDİT ALTINDA BULUNAN TÜRLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. MERKEZ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÜRETİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, KUZEY MİĞFERLİ HOKKO (PAUXİ PAUXİ) YAVRUSU SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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