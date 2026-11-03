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Başkan Oktay Yılmaz Şirinevler pazarında esnafla kahvaltıda buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şirinevler semt pazarını sabah ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelip talepleri dinledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Başkan Oktay Yılmaz Şirinevler pazarında esnafla kahvaltıda buluştu

Pazar ziyareti ve yerel iletişim

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sabahın erken saatlerinde Şirinevler Mahallesi’nde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya da başkanın yanındaydı. Başkan Yılmaz, tezgâhları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler diledi ve pazara gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Saha buluşması ve talepler:

Pazar ziyaretinde hem üretici hem de satış yapan esnafın gündeme getirdiği talep ve öneriler dinlendi. Başkan Yılmaz, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak doğrudan iletişim kurmanın, ihtiyaçları yerinde tespit etmede en etkili yöntem olduğunu vurguladı. Esnafın talepleri arasında altyapı, düzenleme ve hijyenle ilgili beklentiler öne çıktı.

Pazar alanlarının iyileştirilmesi:

Yılmaz, ilçedeki pazar yerlerinin fiziki koşullarını geliştirmek için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Belediye yönetimi, kapalı pazar alanlarının sayısını artırma ve mevcut pazarları daha modern, güvenli ve hijyenik hâle getirme hedefinde olduğunu belirtti. Uygulanan projelerin, pazarların hem esnaf hem de vatandaş için daha elverişli mekanlar sunmasını amaçladığı ifade edildi.

Başkan Yılmaz, pazar esnafıyla gerçekleştirdiği kahvaltıda yaptığı konuşmada semt pazarlarının ilçenin ekonomik hayatına ve sosyal dokusuna katkısına işaret ederek, desteklerinin devam edeceğini söyledi. Ziyaretten memnuniyet duyan pazar esnafı ise karşılıklı görüş alışverişi ve sağlanan destek için teşekkür etti.

ŞİRİNEVLER MAHALLESİ’NDE KURULAN SEMT PAZARINI ZİYARET EDEN YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY...

ŞİRİNEVLER MAHALLESİ’NDE KURULAN SEMT PAZARINI ZİYARET EDEN YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, ESNAFLA AYNI SOFRAYI PAYLAŞARAK TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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