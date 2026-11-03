Dolar 49,9926 +0,03%
Euro 55,9478 +0,04%
Bist 10.996,62 +0,32%
Altın Gram 6.290,97 -1,40%
EUR/USD 1,1186 -0,04%
Brent Petrol 105,88 +1,06%
--°

Edremit'te yağış öncesi menfez ve dere ağızlarında kapsamlı temizlik

Edremit Belediyesi, yağış öncesi olası su baskınlarını önlemek amacıyla menfez ve dere ağızlarında kapsamlı temizlik ve kontrol çalışması yürütüyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Edremit'te yağış öncesi menfez ve dere ağızlarında kapsamlı temizlik

Edremit Belediyesi yağışlara karşı önlem çalışmalarını artırdı

Edremit Belediyesi ekipleri, etkili yağışların yol açabileceği su taşkınları ve olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde menfez ve dere ağızlarında kapsamlı temizlik ve kontrol yapıyor. Ekipler, yağmur sularının akışını engelleyebilecek atık ve birikintileri tespit ederek sahada müdahalede bulunuyor.

Çalışmanın ayrıntıları:

Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle yağışların yoğun olduğu bölgelerde düzenli bakımın sürdüğü, risk oluşturabilecek noktalarda menfezlerin ve dere ağızlarının elden geçirildiği belirtildi. Çalışmaların temel hedefi olası su baskınlarını önlemek ve vatandaşların olumsuzluk yaşamamasını sağlamak olarak açıklandı.

Vatandaşlara çağrı:

Yetkililer, temizliğin devam edeceğini ve ekiplerin ilçe genelinde kontrollere devam edeceğini vurguladı. Vatandaşlardan da menfez ve dere çevresine atık bırakmamaları, tıkanıklık gördüklerinde belediyeyle iletişime geçmeleri istendi. Bu tedbirler sayesinde yağışlı dönemlerde risklerin azaltılması hedefleniyor.

BALIKESİR&#039;İN EDREMİT BELEDİYESİ EKİPLERİ, ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE OLASI SU TAŞKINLARI VE...

BALIKESİR'İN EDREMİT BELEDİYESİ EKİPLERİ, ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE OLASI SU TAŞKINLARI VE OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA MENFEZ VE DERE AĞIZLARINDA TEMİZLİK VE KONTROL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Savunma sanayisinde beyin gücüne dönüşüm için yetkinlik mimarisi öne çıktı
images

Siirt’te organ bağışına dair bilinç kampanyası 'hayat kurtarır' köşesiyle güçlen...
images

Çeşme'nin termal kaynakları sağlık turizmine taşınacak adımlar masaya yatırıldı
images

Porsuk Çayı'na gece yeni bir yüz: köprüler modern aydınlatmayla canlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beymen Club Sailing Team ORC 1'de cumhurbaşkanlığı trofesini kazandı

Siirt’te organ bağışına dair bilinç kampanyası 'hayat kurtarır' köşesiyle güçlendi

Firari tecavüz hükümlüsü jandarma operasyonuyla Sincan'da yakalandı

Sakarya'daki çocuk ölümünde iddianame: tasarlama ve ihmal iddiası

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı