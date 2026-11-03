Edremit'te yağış öncesi menfez ve dere ağızlarında kapsamlı temizlik

Edremit Belediyesi yağışlara karşı önlem çalışmalarını artırdı

Edremit Belediyesi ekipleri, etkili yağışların yol açabileceği su taşkınları ve olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde menfez ve dere ağızlarında kapsamlı temizlik ve kontrol yapıyor. Ekipler, yağmur sularının akışını engelleyebilecek atık ve birikintileri tespit ederek sahada müdahalede bulunuyor.

Çalışmanın ayrıntıları:

Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle yağışların yoğun olduğu bölgelerde düzenli bakımın sürdüğü, risk oluşturabilecek noktalarda menfezlerin ve dere ağızlarının elden geçirildiği belirtildi. Çalışmaların temel hedefi olası su baskınlarını önlemek ve vatandaşların olumsuzluk yaşamamasını sağlamak olarak açıklandı.

Vatandaşlara çağrı:

Yetkililer, temizliğin devam edeceğini ve ekiplerin ilçe genelinde kontrollere devam edeceğini vurguladı. Vatandaşlardan da menfez ve dere çevresine atık bırakmamaları, tıkanıklık gördüklerinde belediyeyle iletişime geçmeleri istendi. Bu tedbirler sayesinde yağışlı dönemlerde risklerin azaltılması hedefleniyor.

BALIKESİR'İN EDREMİT BELEDİYESİ EKİPLERİ, ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE OLASI SU TAŞKINLARI VE OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA MENFEZ VE DERE AĞIZLARINDA TEMİZLİK VE KONTROL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.