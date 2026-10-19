Başkan Pütün muhtarlarla buluştu, hizmet vurgusu yaptı

Başkan Pütün muhtarlarla belediyede bir araya geldi

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek günlerini kutladı. Toplantı, Beyağaç Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi ve belediye ile mahalleler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Buluşmanın odağı:

Etkinlikte, ilçenin 15 mahallesini temsil eden muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Pütün, muhtarların yerel yönetim ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü, sorunların sahada değerlendirilmeye devam edeceğini belirtti. Toplantı, günlük hizmetlerin etkin gerçekleştirilmesi ve bilgi paylaşımına odaklandı.

Başkan Pütün’ün mesajı:

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Pütün, "Beyağaç’ımızın 15 mahallesinin kıymetli muhtarlarıyla belediyemizde bir araya geldik. Hemşehrilerimiz için birlikte emek verdiğimiz muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. Pütün, muhtarlarla koordinasyon içinde çalışmanın hem hizmet kalitesini artırdığını hem de vatandaş memnuniyetini güçlendirdiğini vurguladı.

Görüşme, muhtarların sahadan aktardığı önceliklerin değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde uygulanacak işlem ve hizmet planlarının paylaşılmasıyla sona erdi.

BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇENİN MAHALLELERİNDE GÖREV YAPAN MUHTARLARLA BELEDİYEDE BİR ARAYA GELEREK MUHTARLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI.