Başkan Ünlü 10 kasımda Atatürk'ü anarak cumhuriyete sahip çıkma çağrısı yaptı

Marmaris belediye başkanı Acar Ünlü’den 10 kasım mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ulu Önder’i saygı ve minnetle andıklarını bildirdi. Ünlü, anmanın sadece anma törenleriyle sınırlı olmadığını; Atatürk’ün düşüncelerini anlamak ve yaşatmak gerektiğini ifade etti.

Atatürk’ü anmanın kapsamı:

Başkan Ünlü mesajında, Atatürk’ü anmanın “yalnızca 10 Kasım’da onu hatırlamak değil; düşüncelerini anlamak, mücadelesini kavramak ve bizlere bıraktığı değerleri hayatın her alanında yaşatmak” olduğunu belirtti. Ünlü, Atatürk’ü bir milletin geleceğini değiştiren lider olarak tanımlayarak onun aklın, bilimin, özgürlüğün ve çağdaşlaşmanın yol göstericisi olduğunu vurguladı. Mesajda ayrıca Atatürk’ün sözleri içinde özel bir vurgu yapılarak, O’nun "en büyük eserim" diyerek emanet ettiği Cumhuriyet’in önemine dikkat çekildi.

Cumhuriyete sahip çıkma çağrısı:

Ünlü, bugünün sorumluluğunun Cumhuriyet’i korumak ve kazanımlarını gelecek nesillere daha güçlü taşımak olduğunu ifade etti. Bu görevin yerine getirilmesinin yolunu, çalışmak, üretmek ve her şartta Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkmak olarak tanımladı. Mesajında ayrıca açıkça şu taahhütte bulundu: "Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda; demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne ve eşitliğe bağlı kalarak ülkemiz ve kentimiz için çalışmayı sürdürüyoruz."

Marmaris’i daha çağdaş, daha yaşanabilir ve geleceğe güvenle bakan bir kent haline getirme hedeflerinin rehberi olarak Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin önemine işaret eden Ünlü, geçen yılların özlemi azaltmadığını; aksine fikirlerin ve mücadelenin değerini arttırdığını kaydetti. Mesajını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve bitmeyen bir özlemle anarak tamamladı ve Atatürk’ün fikirlerinin yol göstermeye devam edeceğini ifade etti.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ, ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.